Hasta 4 años de cárcel pudiera tener quien atropelló a perros

Hasta cuatro años de prisión pudiera enfrentar la persona que atropelló a tres perros en el municipio de Cananea, informó el vicefiscal de Control de Procesos, Ramón Tadeo Gradías Enríquez, luego de que este miércoles se dieran a conocer las imágenes captadas por las videocámaras del lugar donde ocurrieron los hechos.

En el video se observa un vehículo tipo sedán que transita por una calle donde se encontraba una jauría de alrededor de ocho perros, cuando de repente el carro de color oscuro dio vuelta desde una equina y avanzó hacia los animales, alcanzando a atropellar a tres de ellos.

Derivado de estos hechos ocurrido el uno de enero, se inició una investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), que de acuerdo a lo oficial la persona responsable pudiera enfrentar una pena de entre uno y cuatro años de prisión por los delitos de maltrato y crueldad animal, explicó el vicefiscal de control de procesos.

Por su parte, el vicefiscal de investigación, Francisco Moreno Cruz, dijo los datos de investigación se han estado recabando desde el pasado 1 de enero para esclarecer los hechos ocurridos en la colonia Valle del Cobre y asimismo deslindar responsabilidades.

"En este caso técnicamente se clasifica como un concurso ideal debido a que con una sola conducta hubo diversos resultados. Al momento contamos con un testigo presencial que es el que se encargará de identificar quién iba manejando ese vehículo", explicó Moreno Cruz.

Aclaró que debido a que se está llevando el proceso de investigación judicial, como Fiscalía se reservarán el proporcionar más datos del caso donde resultaron fallecidos tres perros y uno se encuentra gravemente herido, con excepción de la confirmación de la existencia de un testigo presencial que con su testimonio los ayudará a determinar al responsable.