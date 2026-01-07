FAOT rescatará obra de Sosa Chávez

Durante el Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), por primera vez se rescatarán canciones del maestro José Sosa Chávez y serán presentadas en el escenario principal, además contarán con un programa que consistirá en áreas y ensambles de ópera, detalló Héctor Acosta Ayala, académico del departamento de bellas artes.

"Muy importante, vamos a hacer un rescate de tres canciones del maestro José Sosa Chávez, maestro de origen michoacano, pero; sin embargo, vivió toda su vida en Sonora y compuso muchas canciones que han quedado solo en los recuerdos de mucha gente y ahora por primera vez vamos a presentar música", dijo Acosta Ayala.

Expresó que esta oportunidad es un aliciente y para quienes ya han estado participando en el FAOT, cuentan con el testimonio que ha marcado con un antes y un después en su preparación y experiencia. "Es un escenario que impone tanto que te obliga a estudiar con mucho más rigor, ya muy distinto a prepararte para un examen es prepararte para un escenario real, así que para todos ha sido ese antes y después".

El académico del departamento de bellas artes, considera que el festival en sí es muy importante porque es el único concierto donde se presentan las jóvenes promesas del belcanto en Sonora. "Así que creo que para el festival debe de ser muy importante y medular esa noche. Y bueno, siempre el público disfruta".

Sobre las presentaciones de ópera dijo que serán las voces de las sopranos Fabiola Pérez, Laura Figueroa, la mezzo-soprano Beatriz Angélica Morales y el barítono Gerardo Sosa, quienes se encargarán de esta parte del espectáculo y que posteriormente también se presentarán una sección en español, zarzuela y ópera mexicana.