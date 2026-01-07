  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 7 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

FAOT rescatará obra de Sosa Chávez

Esta es la primera que presentarán el trabajo del maestro

Ene. 07, 2026
Héctor Acosta Ayala, académico del departamento de bellas artes
Héctor Acosta Ayala, académico del departamento de bellas artes

Durante el Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), por primera vez se rescatarán canciones del maestro José Sosa Chávez y serán presentadas en el escenario principal, además contarán con un programa que consistirá en áreas y ensambles de ópera, detalló Héctor Acosta Ayala, académico del departamento de bellas artes.

"Muy importante, vamos a hacer un rescate de tres canciones del maestro José Sosa Chávez, maestro de origen michoacano, pero; sin embargo, vivió toda su vida en Sonora y compuso muchas canciones que han quedado solo en los recuerdos de mucha gente y ahora por primera vez vamos a presentar música", dijo Acosta Ayala.

Expresó que esta oportunidad es un aliciente y para quienes ya han estado participando en el FAOT, cuentan con el testimonio que ha marcado con un antes y un después en su preparación y experiencia. "Es un escenario que impone tanto que te obliga a estudiar con mucho más rigor, ya muy distinto a prepararte para un examen es prepararte para un escenario real, así que para todos ha sido ese antes y después".

El académico del departamento de bellas artes, considera que el festival en sí es muy importante porque es el único concierto donde se presentan las jóvenes promesas del belcanto en Sonora. "Así que creo que para el festival debe de ser muy importante y medular esa noche. Y bueno, siempre el público disfruta".

Sobre las presentaciones de ópera dijo que serán las voces de las sopranos Fabiola Pérez, Laura Figueroa, la mezzo-soprano Beatriz Angélica Morales y el barítono Gerardo Sosa, quienes se encargarán de esta parte del espectáculo y que posteriormente también se presentarán una sección en español, zarzuela y ópera mexicana.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
En Cajeme van 114 mil 358 vacunas aplicadas
Sonora

En Cajeme van 114 mil 358 vacunas aplicadas

Enero 07, 2026

Estas corresponden a la temporada invernal del 2025-2026

En 2025 aumentó la afluencia del Aeropuerto Internacional de Hermosillo
Sonora

En 2025 aumentó la afluencia del Aeropuerto Internacional de Hermosillo

Enero 07, 2026

Tuvo un total de 2 millones 203 mil 100 pasajeros, que son 46 mil 400 más que el año anterior

Llaman a cuidar los manglares del sur de Sonora
Sonora

Llaman a cuidar los manglares del sur de Sonora

Enero 07, 2026

Estos ecosistemas son el origen de la pesca, dicen jóvenes guardianes