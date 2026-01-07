Llaman a cuidar los manglares del sur de Sonora

Al realizar la primera actividad de este año, la agrupación Guardianes del Manglar hizo un llamado a jóvenes y población en general a cuidar y mejorar este ecosistema, que sigue siendo dañado por la tala y tiraderos de aguas residuales y basura doméstica.

El dirigente de dicha asociación, Rubén Ceceña, lamentó que un lugar que es muy visitado por turistas nacionales y extranjeros sufra esas afectaciones.

Señaló la necesidad de cuidar los manglares de Yavaros, no solamente por el aspecto turístico, sino por la gran importancia y beneficios que tienen para el medio ambiente.

El ecologista advirtió que, si los llamados "bos ques del mar" están muy contaminados, todo el ecosistema se empieza a morir, lo que afecta directamente a la pesca, turismo y comunidades.

"Se mueren las crías de peces y camarones; el agua sucia evita que las crías respiren y se alimenten; sin manglares sanos, baja la reproducción y la pesca cae", señaló.

Ceceña indicó que otra afectación es que aumenta la erosión y el riesgo por huracanes y, sin dicho ecosistema fuerte, el mar entra más y las comunidades quedan más desprotegidas.

Asimismo, mencionó que, al contaminarse el manglar, se pierde fauna, como aves, peces, cangrejos, jaibas y hasta delfines, que dejan de entrar a la zona porque ya no encuentran alimento, lo que afecta a pescadores, turismo y economía local.

EXHORTO

El ambientalista subrayó que la juventud no viene sólo a pasar por este mundo, sino que su misión es dejar huella y dejar algo mejor de como lo encontramos, como en este caso los manglares.

"Este 2026 los jóvenes debemos dar un paso al frente, dejar de ser espectadores y convertirnos en acción, conciencia y cambio real, porque ayudar a nuestra naturaleza no es un favor, sino que es una responsabilidad con la vida y con quienes vienen después de nosotros", resaltó.

Finalmente, agradeció a los integrantes de Guardianes del Manglar por sumarse y entender que proteger la naturaleza también es proteger a nuestra gente, y los invitó a mantenerse firmes en esta invaluable tarea.