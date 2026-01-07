  • 24° C
Llaman a cuidar los manglares del sur de Sonora

Estos ecosistemas son el origen de la pesca, dicen jóvenes guardianes

Ene. 07, 2026
Al realizar la primera actividad de este año, la agrupación Guardianes del Manglar hizo un llamado a jóvenes y población en general a cuidar y mejorar este ecosistema, que sigue siendo dañado por la tala y tiraderos de aguas residuales y basura doméstica.

El dirigente de dicha asociación, Rubén Ceceña, lamentó que un lugar que es muy visitado por turistas nacionales y extranjeros sufra esas afectaciones.

Señaló la necesidad de cuidar los manglares de Yavaros, no solamente por el aspecto turístico, sino por la gran importancia y beneficios que tienen para el medio ambiente.

El ecologista advirtió que, si los llamados "bos ques del mar" están muy contaminados, todo el ecosistema se empieza a morir, lo que afecta directamente a la pesca, turismo y comunidades. 

"Se mueren las crías de peces y camarones; el agua sucia evita que las crías respiren y se alimenten; sin manglares sanos, baja la reproducción y la pesca cae", señaló.

Ceceña indicó que otra afectación es que aumenta la erosión y el riesgo por huracanes y, sin dicho ecosistema fuerte, el mar entra más y las comunidades quedan más desprotegidas.

Asimismo, mencionó que, al contaminarse el manglar, se pierde fauna, como aves, peces, cangrejos, jaibas y hasta delfines, que dejan de entrar a la zona porque ya no encuentran alimento, lo que afecta a pescadores, turismo y economía local.

EXHORTO

El ambientalista subrayó que  la juventud no viene sólo a pasar por este mundo, sino que su misión es dejar huella y dejar algo mejor de como lo encontramos, como en este caso los manglares

"Este 2026 los jóvenes debemos dar un paso al frente, dejar de ser espectadores y convertirnos en acción, conciencia y cambio real, porque ayudar  a nuestra naturaleza no es un favor, sino que es una responsabilidad con la vida y con quienes vienen después de nosotros", resaltó.

Finalmente, agradeció a los integrantes de Guardianes del Manglar por sumarse y entender que proteger la naturaleza también es proteger a nuestra gente, y los invitó a mantenerse firmes en esta invaluable tarea.

 

Raúl Armenta
Raúl Armenta

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Cuento con más de 30 años de experiencia laboral, como reportero, columnista, corrector de estilo y editor, en medios impresos, radiofónicos y digitales, así como en áreas de difusión gubernamental.

