Frente Frío 27 traerá lluvias, descenso de temperaturas y posible nieve en Sonora

El ingreso del Frente Frío número 27 al estado de Sonora provocará lluvias en gran parte del territorio, un marcado descenso de las temperaturas y la posible caída de nieve en zonas altas, informó Gilberto Lagarda, meteorólogo de la Conagua.

El sistema, que avanza desde las costas de California, ingresará de manera directa a la entidad y mantendrá condiciones frías durante los próximos días.

De acuerdo con el especialista, existe alto potencial de precipitaciones en la mayor parte del estado, con lluvias que podrían ir de ligeras a fuertes, especialmente en la zona serrana, además de un potencial moderado de nevadas en regiones altas del norte y oriente de Sonora. Estas condiciones estarán acompañadas de un enfriamiento significativo.

Lagarda señaló que para mañana las lluvias disminuirán y se concentrarán principalmente en el norte de Sonora, mientras que en el resto del estado prevalecerán cielos nublados con menor probabilidad de precipitación.

PRONÓSTICO PARA JUEVES 8 DE ENERO

En Hermosillo, detalló que ayer se registró una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 26.5 grados, con vientos de hasta 21 kilómetros por hora y sin lluvias.

Para el jueves 8 de enero, el pronóstico en Hermosillo indica un descenso más pronunciado en las temperaturas, con una mínima de 8 grados y una máxima de apenas 17 grados, además de vientos de hasta 30 kilómetros por hora y una probabilidad de lluvia cercana al 10 por ciento.

El viernes 9 de enero, las temperaturas comenzarían a recuperarse ligeramente, con una máxima estimada de 23 grados y una disminución gradual en la intensidad del viento.

Para Ciudad Obregón se esperan temperaturas de entre 10 y 23 grados centígrados este jueves y el viernes el termómetro podría descender hasta los 8 grados en las horas de la mañana.