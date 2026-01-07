  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 7 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Frente Frío 27 traerá lluvias, descenso de temperaturas y posible nieve en Sonora

Existe alto potencial de precipitaciones en la mayor parte del estado, con lluvias que podrían ir de ligeras a fuertes

Ene. 07, 2026
Este miércoles se presentaron ligeras precipitaciones en gran parte de la entidad.
Este miércoles se presentaron ligeras precipitaciones en gran parte de la entidad.

El ingreso del Frente Frío número 27 al estado de Sonora provocará lluvias en gran parte del territorio, un marcado descenso de las temperaturas y la posible caída de nieve en zonas altas, informó Gilberto Lagarda, meteorólogo de la Conagua.

El sistema, que avanza desde las costas de California, ingresará de manera directa a la entidad y mantendrá condiciones frías durante los próximos días.

De acuerdo con el especialista, existe alto potencial de precipitaciones en la mayor parte del estado, con lluvias que podrían ir de ligeras a fuertes, especialmente en la zona serrana, además de un potencial moderado de nevadas en regiones altas del norte y oriente de Sonora. Estas condiciones estarán acompañadas de un enfriamiento significativo.

Lagarda señaló que para mañana las lluvias disminuirán y se concentrarán principalmente en el norte de Sonora, mientras que en el resto del estado prevalecerán cielos nublados con menor probabilidad de precipitación.

PRONÓSTICO PARA JUEVES 8 DE ENERO

En Hermosillo, detalló que ayer se registró una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 26.5 grados, con vientos de hasta 21 kilómetros por hora y sin lluvias.

Para el jueves 8 de enero, el pronóstico en Hermosillo indica un descenso más pronunciado en las temperaturas, con una mínima de 8 grados y una máxima de apenas 17 grados, además de vientos de hasta 30 kilómetros por hora y una probabilidad de lluvia cercana al 10 por ciento.

El viernes 9 de enero, las temperaturas comenzarían a recuperarse ligeramente, con una máxima estimada de 23 grados y una disminución gradual en la intensidad del viento.

Para Ciudad Obregón se esperan temperaturas de entre 10 y 23 grados centígrados este jueves y el viernes el termómetro podría descender hasta los 8 grados en las horas de la mañana.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Sin aumento a la tarifa, más de medio millón de usuarios se benefician del transporte público en Sonora
Sonora

Sin aumento a la tarifa, más de medio millón de usuarios se benefician del transporte público en Sonora

Enero 07, 2026

Alfonso Durazo especificó que, la política de movilidad de su gobierno ha priorizado el acceso a los camiones como un derecho social

Buscan instalar Cruz Roja en Álamos
Sonora

Buscan instalar Cruz Roja en Álamos

Enero 07, 2026

Desde hace más de 10 años no hay una delegación de esa institución, dice el empresario hotelero Eduardo Salido Encinas, promotor del proyecto

Hasta 4 años de cárcel pudiera tener quien atropelló a perros
Sonora

Hasta 4 años de cárcel pudiera tener quien atropelló a perros

Enero 07, 2026

La FGJES avanza en el caso de Cananea, donde asesinaron a tres perros. Cuentan con un testigo presencial