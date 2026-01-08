Clima en Sonora hoy, 8 de enero: ¡Llegó el frío! Se esperan temperaturas bajo cero

Este jueves 8 de enero, la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió el pronóstico del clima en Sonora, con base en el análisis de la información general del clima y datos del Servicio Meteorológico Nacional, así como de diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos.

Durante el día de hoy, la masa de aire frío asociada a un frente frío, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, además de una vaguada en niveles altos de la atmósfera, provocará lluvias de ligeras a moderadas, con acumulados estimados de 0.5 a 25 milímetros, principalmente en las regiones noroeste, noreste y norte del estado.

Asimismo, se prevé un marcado descenso en las temperaturas, con valores mínimos que podrían oscilar entre los -5 y 0 grados centígrados en la zona montañosa de Sonora. Las condiciones meteorológicas también mantienen la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en municipios limítrofes con el estado de Chihuahua.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

En cuanto a las principales ciudades, Hermosillo registró una temperatura mínima de 9 °C, con una máxima esperada de 22 °C, cielos mayormente despejados y vientos con rachas de hasta 50 km/h. Con 10% de probabilidad de lluvias.

En Ciudad Obregón, la mínima fue de 9 °C y se espera una máxima de 25 °C, con baja probabilidad de precipitación, con un 10%.

Nogales amaneció con -2 °C y se espera un valor máximo de 12°C. Humedad relativa al 100%. Presenta la mayor probabilidad de lluvias, con un 60 %, además de rachas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h.

San Luis Río Colorado amaneció con una temperatura mínima de 7 °C y una humedad relativa del 90%; se espera una temperatura máxima de 21 °C. Se prevén vientos promedio de 10 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 70 km/h. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con un 25 % de probabilidad de precipitación.

Navojoa registró una temperatura mínima de 9 °C, con humedad relativa del 95%; se espera una máxima de 25 °C. Se pronostican vientos promedio de 10 km/h, con rachas de hasta 30 km/h. El cielo permanecerá parcialmente nublado, con un 10 % de probabilidad de lluvia.

Agua Prieta amaneció con una temperatura mínima de -1 °C y humedad relativa del 90%; se espera una máxima de 14 °C. Se podrían presentar vientos promedio de 10 km/h, con rachas de hasta 70 km/h. El cielo estará parcialmente nublado, con un 60 % de probabilidad de precipitación.

Guaymas registró una temperatura mínima de 11 °C y una humedad relativa del 100%; se espera una máxima de 21 °C. Se prevén vientos promedio de 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con un 10 % de probabilidad de precipitación.

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y a tomar las debidas precauciones ante el descenso de temperaturas, los fuertes vientos y la posible presencia de lluvias o nieve en algunas regiones del estado.