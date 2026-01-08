  • 24° C
Sonora

Unison trabaja para ser nodo del clúster nacional Supercómputo e Inteligencia Artificial

Ya se encuentran trabajando en rumbo a este logro que buscarán obtener para septiembre de este año

Ene. 08, 2026
María del Carmen Heras Sánchez, presidenta del Consejo Consultivo de Supercómputo
Académicos de la Universidad de Sonora se encuentran trabajando para que la institución se convierta en nodo del Clúster Nacional de Supercómputo e Inteligencia Artificial, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y esperan alcanzar este objetivo a más tardar a mediados de septiembre, informó María del Carmen Heras Sánchez, presidenta del Consejo Consultivo de Supercómputo.

Cabe destacar que dicho consejo fue instalado este jueves con el objetivo de analizar y proponer nuevos proyectos de infraestructura de cómputo que beneficiarán a los distintos campus de la Universidad de Sonora al brindar un alto rendimiento al servicio de la investigación, la docencia y la gestión institucional.

La presidenta del consejo, María del Carmen Heras Sánchez, destacó que, a ocho meses de operación de la supercomputadora Yuca, ya se han acumulado casi un millón y medio de horas de procesamiento.

"Vamos a revisar los avances del supercómputo en la Universidad de Sonora para proponer nuevos proyectos de infraestructura y, sobre todo, vigilar que el uso de la infraestructura actual, que es Yuca —la computadora más poderosa de México—, sea el adecuado, principalmente para la investigación académica y también para la gestión administrativa de la institución", detalló Heras Sánchez.

Asimismo, señaló que para la comunidad científica la supervisión del uso de esta infraestructura garantiza una respuesta oportuna a sus requerimientos, ya sea en almacenamiento, memoria o instalación de programas científicos. "Contamos con estándares científicos internacionales en el Área de Cómputo de Alto Rendimiento de la Universidad de Sonora (ACARUS) y seguiremos vigilando que se mantenga la calidad del servicio que se ha brindado hasta ahora", afirmó.

Heras Sánchez, calificó este logro de la Universidad de Sonora como un "impacto tremendo" y un "avance gigantesco en la investigación", al señalar que el uso de la supercomputadora equivale a más de 140 años de trabajo humano en investigación, lo que representa una importante ventaja competitiva para la institución.

Leova Peralta
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

