Más de 74 mil visitaron el Parque Infantil de Navojoa durante las fiestas decembrinas

Un total de 74,867 navojoenses lograron disfrutar los atractivos gratuitos que se ofrecieron al interior del Parque Infantil del DIF en Navojoa, lo que marcó una opción diferente para pasar en familia durante las pasadas fiestas decembrinas.

Así lo consideró el alcalde de Navojoa, Jorge Elías Retes, quien informó que durante las fiestas de Navidad, Fin de Año y Reyes Magos, el Parque Infantil de Navojoa se mantuvo abierto con todas sus actividades gratuitas para las familias.

Esto contribuyó a que familias de todas las edades, disfrutaran de la pista de hielo, los juegos mecánicos, la villa navideña, el teleférico, los go karts, el tren mágico, el himalaya, la tirolesa y muchas más actividades, en un espacio que fue pensado para convivir y compartir.

Este año, se optó por esta alternativa, con la intención de reunir familias del municipio y de otras ciudades que arribaron a la ciudad por el periodo vacacional, ofreciendo unas vacaciones diferentes, sin costo alguno.

"Ver a miles de personas que pudieron acudir durante estos días y llenar el parque de alegría, además de haber hecho posible hacer feliz a tanta gente nos emociona y nos reconforta profundamente, porque nuestra misión es clara, mejorar el bienestar de todos en Navojoa y construir espacios donde las familias se sientan bienvenidas y felices", externó.

Recordó que el Parque Infantil del DIF se ha convertido en los últimos tres años en un distintivo de Navojoa, un lugar que cada semana alberga a muchas familias para promover la unión familiar.

Como dato a considerar, el alcalde recordó que tan solo el pasado 6 de enero, el Parque Infantil reunió a más de 10 mil personas para disfrutar el día de Reyes, además de que se irán desarrollando nuevas actividades al interior durante el resto del año.

DATO:

El Parque Infantil de Navojoa se mantuvo de manera gratuita durante 17 días, del 21 de diciembre al 6 de enero.