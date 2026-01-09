Claman por agua en Agiabampo

Desde hace más de un mes, alrededor de 200 familias de la comunidad pesquera de Agiabampo, en el Municipio de Huatabampo, están sin el servicio de agua potable.

Los vecinos denunciaron que el Ayuntamiento no ha resuelto las fallas en la bomba del pozo y, además, no les ha mandado pipas durante las últimas dos semanas, sobre todo en los sectores cercanos a las playas, donde la carencia es más grave.

"Entonces, batallando, como podemos, acarreamos agua de otros lugares; no es justo", manifestaron los habitantes de la comunidad.

Rosario Escalante, representante del poblado, señaló que en realidad tienen más de tres años con esta problemática, pero se agravó desde diciembre pasado.

"No es justo que en tanto tiempo no se atienda una necesidad tan básica para las familias de este lugar", externó.

Indicó que la falta del servicio afecta las condiciones de salud, higiene y bienestar de niños, adultos mayores y familias completas, que dependen de este suministro para sus actividades diarias.

"Por ello, vamos a buscar un acercamiento directo con el presidente municipal para exigir una respuesta inmediata. Ya no podemos seguir así. El agua no es un lujo, es un derecho", dijo.

Dato: Escalante aclaró que esperan ser atendidos, pero no solo con el envío de pipas, sino con una solución de fondo que garantice el acceso permanente al agua potable.