Unión de Usuarios de Sonora gestionará baja de tarifas de CFE

En este año la Unión de Usuarios de Sonora, tendrá como prioridad mejorar las tarifas que brinda la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como parte de su lucha social para respaldar al ciudadano, para lo cual se armará un frente común entre las cinco sedes oficiales que existen en el Estado y el resultado será a beneficio de todos los sonorenses.

Ignacio Peinado Luna, dirigente del Colectivo, resaltó que tan solo el año pasado brindaron no menos de sesenta mil atenciones, que en orden de mayor cantidad se destacan los temas de energía eléctrica, servicio de agua, de transporte y otros.

"El número de atenciones que llevamos el año pasado refleja la realidad social en la que nos encontramos en cuanto a las condiciones financieras. La suerte es que las personas buscan a la Unión de Usuarios como medio para que los represente en tema de servicios", expresó Ignacio Peinado Luna.

Recordó que durante el 2025, a nivel estatal el principal problema que enfrentó la comisión fueron los cortos y las fallas o explosiones de transformadores lo que puso en evidencia la falta de tecnología y/o mantenimiento del equipo, así como la atención de reportes vía telefónica a través de su línea oficial.

El líder colectivo aclaró que, aunque en este año pondrán especial atención en el tema de las tarifas de la CFE, también estarán trabajando a la par las gestiones que surjan que durante el año pasado ocuparon el segundo lugar de solicitud de gestiones y reportes por baches, fugas, cortes y medidores.