Universitarios de Sonora regresan a las aulas

Cerca de 52 mil 889 estudiantes universitarios entre la Universidad de Sonora (Unison) y la Universidad Estatal de Sonora (UES) regresarán este lunes a clases para continuar con sus asignaturas correspondientes al 2026-1, siempre que hayan realizado la debida reinscripción en tiempo y forma en los portales oficiales de cada institución.

Martha Patricia Patiño Fierro, Rectora de la Universidad Estatal de Sonora, detalló que en general se espera el regreso de poco más de 14 mil estudiantes, que sería la suma de sus unidades académicas ubicadas en Navojoa, Benito Juárez, Hermosillo, Magdalena y San Luis Río Colorado.

"Las clases iniciarán el lunes 12 de enero en la Universidad Estatal de Sonora, son tres mil 500 estudiantes del sur del Estado. Dos mil 800 son de UES Navojoa y 700 regresarán a la UES Benito Juárez", detalló Patiño Fierro.

Por su parte, la Universidad de Sonora estima regreso de 38 mil 889 estudiantes, contando sus seis campus, Cajeme, Navojoa, Nogales, Santa Ana, Caborca y Hermosillo, que de igual forma regresarán el lunes, informó Milka del Carmen Acosta Enríquez, directora de Servicios Escolares de la institución.

"Los alumnos esperados para reinscripciones tenemos un avance del 99.49 por ciento en reinscripciones del segundo semestre. Cabe recalcar que ya alcanzamos el 100 por ciento de reinscripciones en el campus Caborca y en el campus Cajeme y arriba del 99 por ciento en todos los demás campos", detalló Acosta Enríquez.

La académica también destacó que las fechas importantes que se pueden mencionar para este semestre que inicia en la universidad es el límite de bajas voluntarias el próximo 25 de febrero y la semana de verificación de carga académica que es del 9 al 13 de marzo como fecha límite, y que el semestre se estaría finalizando tentativamente el 22 de mayo con los exámenes extraordinarios.