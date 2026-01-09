Se manifestarán por Venezuela

Este sábado se llevará a cabo la primera manifestación del año en la capital del Estado, donde se suman catorce grupos para alzar la voz en contra del actuar de Estados Unidos en contra de Venezuela, lo que ha provocado opiniones divididas y generará el bloqueo del bulevar Rosales y Juan Navarrete.

La iniciativa surge a raíz de las formas en que actuó Estados Unidos para lograr el arresto de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026 en Caracas, Venezuela, en el marco de la operación Determinación Absoluta liderada por autoridades estadounidenses, en el contexto de investigaciones judiciales por presuntos delitos de alcance transnacional.

Luego de que la noticia diera la vuelta al mundo, ese mismo día en Hermosillo, un grupo de activistas salieron a las calles a marchar en favor de los derechos humanos y como muestra de apoyo al pueblo de Venezuela.

En esta ocasión, colectivos como el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que son los grupos con el mayor número de agremiados, y también se encuentra la agrupación Pan y Rosas integrada por mujeres trabajadoras, estudiantes y amas de casa anticapitalista, socialista y revolucionaria.

El punto de reunión y partida será en las escalinatas del Museo de la biblioteca de la Universidad de Sonora a las cuatro de la tarde, para marchar hasta las instalaciones del Consulado de Estados Unidos en Hermosillo, ubicado sobre el Bulevar Navarrete, poco antes de llegar al bulevar Solidaridad.

Otro de los grupos que también está convocando a sus agremiados y la comunidad en general, son el Frente Nacional por las 40 horas; Convención Nacional Popular Sonora; Comité sonorense de la lucha por la liberación de Palestina; Defensa Verde Sonora; Casa del pueblo; Juventud Comunista de México; Sindicato de Trabajadores Académicos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora (Sintaceptes); Sindicato de Telefonistas de la república mexicana; Partido Comunista Revolucionario; y el Partido Revolucionarios para los Trabajadores.