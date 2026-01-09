  • 24° C
Sonora

Unión de Usuarios gestionará baja de tarifas de CFE

El logro se verá reflejado a nivel Estado; en 2025 estos reportes ocuparon el primer lugar

Ene. 09, 2026
Iganacio Peinado Luna, dirigente del colectivo
En este año la Unión de Usuarios tendrá como prioridad mejorar las tarifas que brinda la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como parte de su lucha social para respaldar al ciudadano para lo cual se armará un frente común entre las cinco sedes oficiales que existen en el Estado y el resultado será a beneficio de todos los sonorenses.

Iganacio Peinado Luna, dirigente del colectivo, resaltó que tan solo el año pasado brindaron no menos de sesenta mil atenciones, que en orden de mayor cantidad se destacan los temas de energía eléctrica, servicio de agua, de transporte y otros.

“El número de atenciones que llevamos el año pasado refleja la realidad social en la que nos encontramos en cuanto a las condiciones financieras. La suerte es que las personas buscan a la Unión de Usuarios como medio para que los represente en tema de servicios”, expresó Ignacio Peinado Luna.

Recordó que durante el 2025, a nivel estatal el principal problema que enfrentó la comisión fueron los cortos y las fallas o explosiones de transformadores lo que puso en evidencia la falta de tecnología y/o mantenimiento del equipo, así como la atención de reportes vía telefónica a través de su línea oficial.

El líder colectivo aclaró que, aunque en este año pondrán especial atención en el tema de las tarifas de la CFE, también estarán trabajado a la par las gestiones que surjan que durante el año pasado ocuparon el segundo lugar de solicitud de gestiones y reportes por baches, fugas, cortes y medidores.

Leova Peralta
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

