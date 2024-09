Autos chocolate: ¿Cuántos coches se pueden regularizar por persona en Sonora?

La adquisición de los carros chocolate ha crecido notablemente, puesto que es una manera diferente de comprar un coche, considerando que en algunos casos el precio es más económico, además de ser una técnica para conseguir marcas o modelos que ya se encuentran descontinuados.

Al momento de ingresarlos al país, es necesario hacer la regularización de los autos chocolate, un trámite que te permitirá transitar libremente por México, evitando ser acreedor a alguna multa por parte de las autoridades. Por esa razón, te explicamos cuántos coches pueden ser regularizados por dueño en Sonora.

¿CUÁNTOS COCHES SE PUEDEN REGULARIZAR POR PERSONA?

El proceso de regularización de los carros chocolate, es un proceso que se recomienda realizar, puesto que son automóviles ilegales no tienen permitido transitar por territorio mexicano, siendo acreedores a recibir una multa de 2 mil 500 pesos, o en casos extremos de que se pueda confiscar el transporte.

Para la regularización es necesario ingresar al Sistema de Citas de la Repuve, donde podrás ver los días disponibles y los módulos de atención en Sonora, te solicitará ingresar un CURP, correo, teléfono, y NIV del coche. Posteriormente, te dirá los documentos que debes de llevar, de los cuales se destaca el comprobante de pago de 2,500 pesos mexicanos, el título de propiedad, una identificación oficial, el manifiesto bajo protesta de decir verdad y un comprobante de domicilio vigente.

Por cada propietario, solamente podrá efectuarse la regularización de un vehículo, algo importante a considerar, además de ser un proceso intransferible. Dentro de los vehículos que podrás realizar dicho proceso, se destacan los siguientes:

Los fabricados o ensamblados en territorio nacional, Estados Unidos o en Canadá, por lo que deberá contar con el NIV 1, 2, 3 o 4. También se considerarán los que inicien con letra, pero debe demostrarse que fue comercializado en Estados Unidos o en Canadá.

Vehículos con una capacidad de 10 pasajeros .

Automóviles de turismo, para el transporte de personas, los de carreras o tipo familiar.

El transporte de mercancías.

No olvidemos, que los coches deportivos, lujosos, blindados, con reportes de robo o implicados en procesos penales, no podrán pasar por la regularización. La fecha límite es para el 30 de septiembre, por el cambio de presidencia, por el momento no se sabe si abrirán nuevas fechas, todo dependerá de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Faltan pocas semanas para que termine el plazo, por lo que se recomienda hacer la cita para la regularización de los autos chocolate, puesto que no se conoce que pasará con las personas que no hayan realizado el trámite, mejor evita problemas con las autoridades de tránsito.