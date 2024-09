Autos chocolate 2024: ¿cuantos días te quedan para regularizar tu vehículo en Sonora?

Los autos chocolate, es un término que se emplea para hablar de los coches adquiridos en el extranjero, los cuales en México ya se encuentran descontinuados. Una adquisición que ha aumentado notablemente, puesto que en algunas ocasiones su compra es más económica.

Para que puedan transitar por territorio nacional, es necesario regularizar el vehículo, un proceso que ya está a pocas semanas de cerrar y finalizar. Si todavía no lo has realizado, te diremos cómo hacerlo y cuántos días quedan para que termine la regularización en Sonora.

¿QUÉ SE NECESITA PARA REGULARIZAR LOS AUTOS CHOCOLATE?

El trámite de los autos chocolate se debe a que dichos ejemplares son ilegales dentro de México, al momento de pasar por la regularización, podrán circular por el país sin dificultad, en caso de no hacerse se corre el riesgo de tener una multa de 2 mil 500 pesos mexicanos por parte de las autoridades de Sonora.

El proceso es muy sencillo, solamente hay que hacer una cita y acudir a los módulos de la Repuve para hacer la regularización, de todos modos te explicaremos a detalle cómo hacerlo:

Agenda una cita en el portal oficial del Repuve de Sonora, selecciona el día y horario de tu preferencia. Ingresa tu CURP, código postal, NIV, teléfono y correo electrónico. Llega al módulo que seleccionaste en la fecha y hora. Tienes que llevar una identificación oficial, el título de la propiedad, el comprobante de pago, el manifiesto bajo protesta de decir verdad, y un comprobante de domicilio. Posteriormente, hay que acudir por las placas que debe portar el auto.

Hay circunstancias por las que el trámite no podría pasar, cuando el coche tenga antecedentes de robo o esté en un proceso penal, se rechaza la regularización, por eso hay que checar que el coche no tenga situaciones negativas.

También podría deberse por ser modelos que tienen prohibida la circulación en el país, por no cumplir con características físicas, por no proteger el medio ambiente, por ser de lujo, deportivos o blindados, por esas razones podría ser que el coche no pase la regularización.

¿CUÁNDO TERMINA LA REGULARIZACIÓN DE AUTOS CHOCOLATE?

El decreto de la regularización de autos chocolate, finaliza el próximo 30 de septiembre del 2024, así lo menciona el Diario Oficial de la Federación. A partir del 15 de septiembre solamente te quedan 15 días exactamente para hacer el trámite, algo que debemos considerar si tenemos un auto del extranjero en nuestra posesión.

Situación que ha preocupado a diversos usuarios, puesto que se desconoce qué ocurrirá con las personas que no hayan regularizado el automóvil, no sabemos si los coches serán confiscados por las autoridades. Por el momento hay que esperar a que la presidenta, Claudia Sheinbaum, al tomar el poder, decida iniciar otro decreto.

El proceso de regularizar tu vehículo es muy sencillo, pero es importante que lo realices para que uses tu auto chocolate en México, de lo contrario las autoridades de tránsito te penalizaran con la cuantiosa multa. ¡Aprovecha los días que quedan para la regularización!