Autoriza INAH seguir la obra en la Obregón

La construcción reinició ayer luego de que el INAH informara al plantel que la realización de la obra no representa un riesgo para el patrimonio edificado, dio a conocer Iván García, representante de padres de familia.

Actualmente no se han dado a conocer las fechas de entrega de la construcción, pero se presentó el prototipo del proyecto, cuyas dimensiones son muy similares a la estructura original del plantel.

Explicó que entre el dictamen recibido se señala que el proyecto de construcción de baños para los alumnos no interviene propiamente dentro del inmueble, ya que dichas obras no generan afectación estructural en el edificio principal, al no alterar su forma original.

"El INAH mandó un documento a la Dirección de la escuela, el cual llegó firmado por el Arquitecto Zenón Humberto Tiburcio, actual director de INAH Sonora, confirmando que se puede continuar con el desarrollo de la obra", detalló.

El representante de padres de familia agradeció el apoyo de funcionarios y medios de comunicación para poder continuar con la obra, la cual desde un principio fue considerada como muy necesaria para el alumnado.