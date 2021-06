Aumentan los feminicidios en Sonora

En lo que a feminicidio se refiere el Observatorio registró 9 durante el primer cuatrimestre del 2020, mientras que en este 2021, fueron 13 los casos de los que se tuvo conocimiento.

Por obvias razones las carpetas de investigación también sí incrementaron en los tres rubros: homicidios dolosos de 399 a 524, homicidio culposo de 107 a 130 y en feminicidio de 8 a13 es decir en el año en curso, todas las muertes violentas por razón de género son investigadas según el Observatorio Sonora por la Seguridad.

Durante el 2020 hubo 20 mujeres que perdieron la vida por homicidio doloso, las cuales eran mayores de 18 años y una que no se pudo especificar la edad y durante el 2021, 25 son mayores de 18 años y 7 no se ha podido determinar la edad, mientras que en varones de enero a abril de 2020 hubo 357 hombres mayores de 18 años y 52 que no se pudo saber su edad y en el 2021 fueron 423 mayores y 91 sin identificar la edad de enero a abril.

Los municipios con mayor número de homicidios dolosos son Cajeme con 132 de enero a abril del 2020 y 180 en las mismas fechas del 2021, Hermosillo ocupó el segundo lugar con 70 en el 2020 y 74 en el 2021, en tercer lugar se encuentra Guaymas con 58 homicidios dolosos durante el 2021 y 55 en el 2021.