Aumentan las solicitudes para exámenes de conducir en Hermosillo durante diciembre

Cada año, diciembre se convierte en uno de los meses con mayor demanda para realizar el examen de manejo en Hermosillo, especialmente en la Comandancia Centro de la Policía Municipal. Las autoridades recomiendan a quienes desean iniciar el trámite de licencia apartar su lugar con anticipación para evitar contratiempos.

CRECE EL NÚMERO DE ASPIRANTES EN TEMPORADA DECEMBRINA

Yazmín Guadalupe Zazueta Portillo, agente del Departamento de Tránsito Municipal comisionada al Módulo de Licencias, explicó que en un día regular atienden alrededor de 60 personas. Sin embargo, con la llegada de diciembre, la cifra aumenta notablemente, alcanzando entre 80 y 90 solicitantes diarios.

La oficial señaló que el proceso inicia con un curso de vialidad, seguido por un examen teórico. Una vez aprobado, se realiza la evaluación médica y finalmente la prueba práctica de manejo, la cual debe hacerse con el automóvil particular del aspirante.

HORARIOS DE CURSOS Y FLUJO DE ASPIRANTES

De lunes a viernes se imparten dos cursos: el primero a las 07:50 horas y el segundo a las 10:50 horas. Los sábados solo se ofrece el curso matutino. Durante este mes, cada sesión puede recibir hasta 40 o 45 personas debido al aumento de interesados que destinan parte de su aguinaldo o bono al trámite.

Zazueta Portillo compartió que, en su experiencia, los adultos suelen ser quienes encuentran más dificultades para aprobar la prueba práctica, y en ocasiones se resisten a repetir el proceso después de reprobar. Por el contrario, los jóvenes incluidos los menores de edad que tramitan su permiso suelen demostrar mayor habilidad al volante.

CÓMO HACER UNA CITA PARA EL EXAMEN DE CONDUCIR

El examen de manejo es requisito obligatorio para obtener una licencia. Para programar una cita, las personas pueden comunicarse al teléfono 66-22-8-50-49 entre las 08:00 y las 15:00 horas.

Al presentarse, deben llevar identificación oficial y comprobante de domicilio, ambos en original y copia. Otra opción es acudir directamente a las instalaciones de la Comandancia Centro.

Costos de exámenes 2025

Automovilista: 849 pesos

Motociclista: 849 pesos

Chofer: mil 980 pesos

Operador: 849 pesos

Menor de edad: mil 980 pesos

La oficial recordó que manejar sin licencia es motivo de detención del vehículo, por lo que invita a la población a estar al corriente con sus documentos antes de circular.