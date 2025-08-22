Aumentan daños a postes eléctricos por lluvias en Hermosillo; así puedes hacer el reporte

Debido a las lluvias que se han presentado en Hermosillo, las autoridades han señalado un aumento en daños a postes eléctricos. La Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático ha dado a conocer que se reciben hasta 300 reportes diarios por problemas con el alumbrado público; por lo que han señalado cómo un ciudadano puede hacer su reporte.

La titular de la dependencia, Carla Neudert, ha indicado que durante una temporada normal se pueden recibir cien reportes relacionados con el alumbrado público, sin embargo, con las precipitaciones existe un aumento. Por lo que se recomienda a los ciudadanos contactar a la dependencia en cuanto se note que hay apagones.

DAÑOS A POSTES ELÉCTRICOS POR LLUVIAS EN HERMOSILLO

Según lo señalado por la titular de la dependencia, los daños a postes eléctricos suceden porque algunos cables se humedecen, térmicos que no funcionan y deben ser repuestos. Debido al gran aumento de reportes; el personal debe laborar durante turnos extendidos de 05:30 a 00:00 horas, de lunes a viernes, y de 08:00 a 20:00 horas a lo largo de los fines de semana.

? Después de la lluvia, en la H seguimos en supervisión constante de los sectores de alumbrado para garantizar que Hermosillo permanezca iluminado y seguro.



— Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático (@amecchmo) August 19, 2025

Se ha señalado que el tiempo de respuesta para dar atención a todos los reportes se ha retrasado, esto debido a que normalmente se tardaban un promedio de promedio de 24 horas, y actualmente se puede llegar hasta las 72 horas. Esto principalmente por la temporada de lluvias que se hace presente en Hermosillo.

¿CÓMO HACER UN REPORTE POR DAÑOS A POSTES ELÉCTRICOS?

En caso de que seas vecino y hayas notado daños a postes eléctricos o se noten problemas con el alumbrado público; las autoridades solicitan a los ciudadanos realizar el reporte correspondiente para brindar ayuda a los afectados. Para poder notificar a la dependencia sobre problemas con la luz, se debe:Llamar al 072 Para hacer reportes de fallas o afectaciones en alumbrado público.