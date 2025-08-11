Condiciones climáticas impactan alumbrado público en Navojoa

Las condiciones climáticas que se han presentado durante los últimos días en Navojoa, en el que se han registrado fuertes vientos, ya han dejado un impacto en el alumbrado público, con algunas lámparas en diversos sectores que se han dañado o terminan apagadas.

Mario Ramírez, secretario de Servicios Públicos Municipales, describió que el factor clima ha estado impactando en el servicio, principalmente durante la semana anterior, donde vialidades como la calle pesqueira presentaron afectación.

"Si nos ha afectado mucho la poca lluvia que nos ha caído, así como la presencia de fuertes vientos, aquí en Navojoa se cayeron árboles y todo eso afectó en el alumbrado público, se dañaron cables y afectaron algunas lámparas, como están conectados en serie se apagan hasta 50", precisó.

El funcionario municipal aseguró que sectores como Brisas, los Altos de Jalisco, por mencionar algunos, son donde en esta temporada se presentan problemas, no solamente por las lluvias, sino también por la humedad que generan, ya que no se pueden realizar reparaciones hasta que se seque el agua estancada.

"Las cuadrillas que tenemos andan monitoreando ese tema para controlar toda la problemática que se nos presenta, pero la idea es que en un promedio de máximo dos días quede solucionado", reveló.

El titular de Servicios Públicos, describió que es fundamental que la comunidad reporte cuando se detecten fallas en el alumbrado público, para lo cual, se cuenta con un número habilitado para reportes, el cual es el 6421423327, donde se puede interactuar con personal de la dependencia para dar tramite al problema.