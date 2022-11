Aumenta rondas de patrullas por aguinaldos

El funcionario público mencionó que con la llegada del mes de diciembre y desde mediados de noviembre, lapso durante el cual algunas dependencias empiezan a recibir sus aguinaldos y algunos ahorros, buscarán evitar que los extorsionadores hagan de las suyas.

“Queremos que estas fiestas decembrinas los navojoenses y personas aledañas a este Municipio no sean de actos de corrupción, como lo he repetido en varias ocasiones, a la gente que va a retirar de su dinero, que no vaya sola porque es aquí donde esta gente que no es fácilmente identificada hace de las suyas”, comentó el comisario.

Dijo que, en caso de hacerlo, no pedirle la ayuda a cualquier persona, pues “no sabemos si la gente que está a un lado pueda ser de buenos sentimientos; lo que recomendamos nosotros, como autoridad, es pedir la ayuda inmediata del personal del banco, ya que ellos son los indicados para ayudarte”, indicó.

Subrayó que los horarios de oficina o de la misma institución bancaria es la mejor forma de hacer un retiro de dinero, “siempre tomando las medidas de prevención al momento de llegar al cajero, si usted va solo, no hacerlo por las noches, al menos que sea muy urgente, nosotros como autoridad los policías si ven a alguien en algún cajero tienen la orden de dar un rondín y evitar cualquier atraco de los ladrones”, puntualizó.