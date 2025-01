Artesanos de Masiaca tienen bajas ventas

Debido a la baja afluencia de paisanos, los artesanos de Masiaca no han tenido las ventas que esperaban durante el presente período vacacional, informó Benjamín Zazueta Valenzuela.

El representante de los productores de ese lugar conocido como el "corazón artesanal" de Sonora dijo que el repunte ha sido del 25 por ciento, cuando en la anterior temporada fue del 50.

"Mucha gente, que acostumbraba comprar nuestros productos, no vinieron a México, tal vez por el miedo a lo que está pasando en Sinaloa, por los hechos violentos", manifestó. Indicó que los artesanos instalaron sus puntos de venta en la plaza de Masiaca y en la caseta de La Jaula, en la carretera Federal, entre otros lugares.

Mencionó que ofrecen máscaras de fariseos, huaraches, cintos, tambores, taburetes, sillas, canastas, billeteras, fundas para celular, llaveros, tortilleros, entre otros productos.

"No fue lo mismo de otros años, pero al final de cuentas hubo movimiento por el paso de los paisanos; no nos podemos quejar, hubo ventas, lo que demuestra que nuestras artesanías son muy apreciadas no solamente aquí en nuestra región, sino en muchas otras partes del estado y del país", resaltó.

Finalmente, Zazueta Valenzuela comentó que son alrededor de 100 artesanos de Masiaca los que, con su talento y dedicación, buscan superar obstáculos y salir adelante en su actividad, que les fue heredada de sus abuelos y padres, "y ahora nos vamos a preparar para la Cuaresma y Semana Santa".

Benjamín Zazueta.