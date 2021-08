Arrecian protestas contra "El Chavalo"

La manifestación estuvo encabezada por el ex dirigente sindical Felipe Duarte, quien externó su rechazo a la sindicalización porque no se puede hacer esto cuando existe un proceso inconcluso, como el de que 14 trabajadores mantienen una demanda legal contra el Ayuntamiento por despido injustificado.

Ex trabajadores del Ayuntamiento de Huatabampo, que fueron despedidos en el 2018, y empleados activos realizaron un plantón en el Palacio Municipal, en protesta porque el alcalde Ramón Díaz Nieblas busca sindicalizar a 26 funcionarios, en su mayoría allegados a él e incluso familiares de su esposa.

También aclaró que no se oponen nada más porque sí a la sindicalización, sino que, precisó, que ésta se realice en la forma correcta, adecuada y legal.

"Si se jubilan cinco empleados de Servicios Públicos, entonces que se sustituyan con los mismos perfiles y puestos, pero no que metan a cinco licenciados, o bien, si se jubila una secretaria, pues que se reponga con una secretaria", explicó.

Asimismo, dijo que deben aclararse las versiones que han trascendido con respecto a que el alcalde Díaz Nieblas y el actual dirigente sindical Luis Manuel Valenzuela Ayala están engañando a los trabajadores pidiéndoles, con la promesa de regresarles el ISR, que firmen un documento que avala la sindicalización de 26 empleados de confianza.

"Que citen a una reunión, a una asamblea, y que la gente decida quién se sindicaliza y quién no; pero andan con el pretexto de que por la pandemia no se pueden hacer reuniones; no se vale que dicho proceso lo quieran sacar así, obligando a firmar a los integrantes del sindicato para que avalen", manifestó.