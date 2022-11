Arranca Buen Fin

Se tuvo como invitados especiales al alcalde Mario Martínez, la síndica Griselda Soto, Federico Llamas Aréchiga, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), y Guadalupe Isaura Montaño, director de Fomento Empresarial al Empleo.

También estuvo Irma Aurora González Agramón, presidenta de locatarios del Mercado Municipal; Juan Pablo Ortega Macpherson, titular de Profeco en Navojoa, y Javier Alatorre Correa, comisario de Seguridad Pública.

Mientras tanto el presidente municipal comentó que no compren lo que no necesitan, y que, de acuerdo con las cifras de la Canaco en la Región del Mayo, están inscritos más de 840 comercios y los felicitó para sumarse en bien de las familias locales.

Por su parte, Federico Llamas Aréchiga, presidente de Canaco, mencionó que este programa inició en el 2011 y que se tienen grandes expectativas.

"Hasta el día de hoy se registraron 840 empresas todas ellas ofertando productos y las empresas que están participando son de todos los giros desde la construcción, papelería, venta de ropa, calzado, llantas, refaccionarias, boletos de avión, hoteles, y camiones", informó.

Abundó que es la feria empresarial más importante en todo el país, y "en la región estamos esperando que al término se logré una derrama económica de más de 11 millones de pesos, superando los más de nueve millones del año pasado que por la pandemia perjudicó un poco, pero pese a esto los números fueron favorables".

Aclaró que en el tema de Canaco en el cual van hacer rondines para que esté todo en orden, "en verdad no hay denuncias de abusos de un mal comportamiento de empresarios, a veces la gente piensa que no son ofertas reales o no son tan atractivas y la verdad sí lo son es por eso el registro de los negocios y reconocen el programa que es vital para ellos, y la realización de este evento lo hacemos con autoridades federales, estatales y municipales".

El objetivo de todo esto es que la sociedad aproveche este programa y se haga de estos artículos, "que lo hagan a precios sumamente atractivos con promociones que los ayuden en su calidad de vida y que compren en el comercio formalizado", finalizó.