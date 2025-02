Aprueba IEE convocatoria para integrar las oficinas municipales

Las personas interesadas en participar tendrán del 9 hasta el 14 de marzo del presente año para registrarse en línea y obtener usuario y contraseña

El Instituto Estatal Electoral (IEE), aprueba la convocatoria para quienes deseen participar en el procedimiento de selección y designación de personas integrantes de las oficinas municipales, que estará operando el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial Local 2025, informó el Consejero Presidente del IEE, Nery Ruíz Arvizu.

Las personas interesadas en participar tendrán del 9 hasta las 23 horas con 59 minutos del 14 de marzo del presente año para registrarse en línea y obtener su usuario y contraseña, para posteriormente llenar los formatos que se pondrán a disposición en la página de www.ieesonora.org.mx/ oficinasmunicipales

Entre los requisitos legales se destaca el ser originario del municipio respectivo; no haber sido registrado para alguna candidatura, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular, de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación; no ser titular del Poder Ejecutivo de una entidad federativa, ni titular de la secretaría de gobierno o su equivalente a nivel local; además de no ejercer el cargo de presidencia municipal, sindicatura o regiduría, o titular de dependencia de los ayuntamientos; por mencionar algunos.

En la convocatoria, también se estipula que deberán presentar como documentación comprobatoria la cédula de registro del aspirante, debiendo utilizar el formato que apruebe el consejo genera; copia digitalizada por ambos lados de la credencial para votar vigente, constancia digital expedida por el INE, o en su caso, comprobante de solicitud individual de inscripción o actualización al padrón electoral; y también se debe tener a la mano la declaratoria bajo protesta de decir verdad.