Aportan para Luis

Y es que, en la capital del Estado le estarían realizando una cirugía de la cara, luego de resultar fracturado en su cara, pierna izquierda y columna, al caer de una casa de dos pisos cuando se encontraba realizando trabajos de albañilería.

"Que Dios bendiga a todas esas personas que me están apoyado a través de mi madre, lo único que deseo en este momento es que me realicen la cirugía, ya que no aguanto los fuertes dolores, siento que me van a estallar los oídos, la cabeza y la boca por la lesión que sufrí", expresó.

El coordinador de los programas sociales del Gobierno Federal en la Región del Mayo, Martín Preciado Bracamontes, y otras personas, gestionan ya el traslado del joven a Hermosillo para que le puedan realizar la cirugía sin ningún costo para la familia.

Cabe mencionar que la operación que requiere Luis Alfonso en un hospital particular tiene un costo de alrededor de los 20 mil pesos.

HACEN "VAQUITA"

Funcionarios del Ayuntamiento de Navojoa hicieron una "vaquita" para apoyar a Rodríguez Ayala.

Margarita Chávez Haro, directora de Desarrollo Social, aseguró que, al enterarse del caso, se reunió con la alcaldesa María del Rosario Quintero Borbón y otros funcionarios para sumarse a la causa.

Afortunadamente, dijo, entre todos pudieron recaudar ocho mil 400 pesos, recursos que ayer mismo por la tarde se entregaron a la madre del enfermo, Micaela Ayala, en el Hospital General.

La funcionaria invitó a la comunidad navojoense a sumarse a esta noble causa aportando recursos económicos para Luis Alfonso.

Y es que, tanto los estudios y la operación que requiere el joven no la cubre actualmente el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Cabe recordar que Luis Alfonso realizaba trabajos de albañilería en una casa, cuando de pronto cayó desde una altura de varios metros y sufrió graves fracturas en su cara, brazo izquierdo, pie y columna.

"Él necesita ser trasladado a Hermosillo para que le practiquen la cirugía que requiere, en Navojoa van a cubrir las demás cirugías, pero la de su cara tiene que ser en la capital del Estado", explicó Chávez Haro.