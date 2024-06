Apagones dejan sin luz a Benito Juárez

Cortes en la energía obligaron a parar el pozo principal

Por: Raúl Armenta Rincón

Habitantes de la cabecera municipal de Benito Juárez quedaron este sábado sin el servicio de agua potable, debido a las constantes interrupciones de energía eléctrica, registradas desde la tarde del viernes.

Ramón Armenta Félix, director de Oompasbj, pidió la comprensión de los usuarios ante estos imprevistos, que obligaron a apagar el motor del pozo principal para evitar que se siguiera forzando, en tanto se normaliza la corriente eléctrica.

Afirmó que el Organismo Operador siempre está trabajando para brindar a todos los usuarios un servicio sostenible y eficiente, pero es inevitable que se presenten imponderables como los mencionados.

El funcionario aprovechó para exhortar al pago oportuno de los recibos a fin de reducir el adeudo, que es de más de 50 millones de pesos.

"El agua no llega por sí sola a nuestros hogares; el tenerla almacenada y distribuirla requiere de recursos humanos, económicos y hasta energéticos", dijo.

"Si como usuarios no aportamos nuestro pago, las instituciones gubernamentales tendrán problemas para arreglar las fugas o infraestructuras, así como el pago de la energía eléctrica que consumen los pozos, y no tendremos suficiente agua para nuestras necesidades, no se podrá pagar a equipo especializado y mucho menos ampliar el suministro a más hogares", agregó.

Armenta Félix lamentó que solamente el 20 por ciento de los usuarios de Benito Juárez esté pagando puntualmente el servicio, mientras que el 80 restante no lo haga, por lo que hizo un llamado a los morosos a que se acerquen a las oficinas del Organismo Operador y cumplan con esta responsabilidad ciudadana.

Oompasbj tiene registrados a 7 mil usuarios en todo el Municipio, distribuidos en Villa Juárez, Ley Echeverría, López Reynoso, Villas del Sol, Palma Real, Batevito, Agua Blanca, Jecopaco, Paredoncito, Paredón Colorado y Aceitunitas