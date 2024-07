Anuncia Sheinbaum cuatro secretarías

Hombres y mujeres profesionales, honestos y de probada experiencia fueron los que presentó la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como parte del Gabinete que gobernará con ella a partir del 1 de octubre, como próximos titulares de las secretarías de Gobernación (Segob), de Educación Pública (SEP), de Bienestar y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

"Hoy tengo el gusto de presentarles a cuatro personas que van a formar parte de nuestro Gabinete a partir del 1 de octubre del 2024. Son mujeres y hombres honestos, profesionales, que son parte de la Cuarta Transformación y que hemos trabajado con ellos, con los cuatro, muy bien y me da muchísimo gusto poderles presentar", anunció Claudia Sheinbaum.

Se trata de Rosa Icela Rodríguez, próxima titular de la Secretaría de Gobernación. Es licenciada en Periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y con estudios de Maestría en Ciencias Penales. Desde diciembre de 2020 y hasta el 30 de septiembre de este año será la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) —primera mujer en la historia de México en desempeñar dicho cargo— en el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Tiene una vasta experiencia y hemos trabajado juntas, y sé que va a desempeñar de manera excelente y con mucho profesionalismo y honestidad la Secretaría de Gobernación, comentó la presidenta electa.

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez expresó su compromiso para garantizar el cumplimiento de las promesas que Claudia Sheinbaum hizo al pueblo de México durante la reciente campaña, y a hacer valer la palabra de mujer.

"Actuaremos con respeto y civilidad en la búsqueda de acuerdos para dar soluciones a las exigencias de la sociedad. Tengo claro, presidenta, que usted realizó en campaña una serie de compromisos que se tienen que cumplir; le daremos valor a la palabra de mujer", expresó.

Mario Delgado Carrillo será el siguiente titular de la SEP. Es licenciado y maestro en Economía por la Universidad de Essex, Inglaterra. A partir de noviembre de 2020 es dirigente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), periodo durante el cual se ganaron y ratificaron 24 gubernaturas; y fue coordinador de la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum en el pasado proceso electoral, en el que se consiguió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

"Sé que Mario va a desempeñar un gran papel al frente de la Secretaría de Educación, en donde van a estar algunos de los programas prioritarios que vamos a desarrollar", comentó Claudia Sheinbaum.

En respuesta, Mario Delgado agradeció la confianza en la tarea encomendada y afirmó que no hay nada más apasionante que trabajar en la educación para dar continuidad y ampliar los programas sociales que buscan garantizar este derecho a todas y todos los mexicanos.

"No hay nada más apasionante que trabajar por la educación, porque es la posibilidad de cambiar destinos, de cambiar vidas; por eso me emociona mucho la tarea que hoy me encomiendan y por eso agradezco la oportunidad", manifestó.

Ariadna Montiel permanece al frente de la Secretaría de Bienestar. Desde enero de 2022 se desempeña como titular de esta dependencia en el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue subsecretaria de Bienestar de 2018 a 2022; fue diputada federal en la primera Legislatura de Morena y diputada de la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal.

"No solamente es una mujer honesta, de grandes convicciones, sino que es de una entrega que pocas personas tienen, poca gente sabe, porque además no es protagónica, que ahora que fue el huracán ´Otis´, prácticamente vivió en Acapulco más de seis meses con el equipo de Bienestar", externó la presidenta electa.

Al respecto, Ariadna Montiel reconoció el reto de seguir combatiendo la pobreza, pero destacó que hoy ya cuentan con la experiencia para seguir reduciendo las desigualdades a través de la continuidad de los programas sociales.

"Tenemos un gran reto: seguir combatiendo la pobreza, pero también encontramos el cómo hacerlo y los programas de Bienestar tendrán larga vida. Continuarán los que ya existen y se fortalecerán otros tantos, como derecho universal para las y los mexicanos que viven en vulnerabilidad", señaló.

Omar García Harfuch será el próximo secretario de Seguridad Ciudadana. Fue titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México (SSC), participó en los Diálogos por la Transformación para construir el eje de Seguridad. Es licenciado en Derecho y maestro en Administración Pública, con especialidades en Seguridad Nacional e Internacional por la Universidad de Harvard.

"Como ustedes saben, en este periodo, mientras fui jefa de Gobierno con el equipo de trabajo en donde estuvo Omar y, al mismo tiempo, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, logramos una disminución histórica: 50 por ciento en homicidios y 60 por ciento en los delitos de alto impacto", recordó Claudia Sheinbaum.

En su intervención, García Harfuch destacó que desde la dependencia encargada de la seguridad se realizará un trabajo coordinado con las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena); de Marina (Semar) y las 32 entidades federativas para garantizar un México en paz y con responsabilidades compartidas.