Ante covid no vale el cansancio: ECI

No es momento para cansarse, es momento para seguir siendo solidarios, responsables, no bajar la guardia y seguir cuidándose con las medidas sanitarias, indicó Enrique Clausen Iberri, tras informarse que este día se confirmaron 12 decesos por esta enfermedad y se contabilizaron 416 nuevos casos en el Estado.

"No podemos cansarnos, tenemos que seguir siendo solidarios y responsables, tenemos que seguir cumpliendo con las medidas sanitarias; échale ganas, aunque andes de vacaciones por favor no te quites el cubrebocas, lava bien tus manos y no vayas a lugares que no estén ventilados", dijo.