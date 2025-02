Ángel Mateo quiere ser diputado infantil

Le apuesta a la disciplina para lograr sus objetivos, él es portero del equipo de futbol que representa a su escuela

Por: Leova Peralta

Como cada año, cientos de alumnos de sexto grado se preparan para participar dentro del programa "Diputado Infantil" que se realiza como parte de las actividades para el fomento de la participación a temprana edad, y es a raíz de este concurso que conocimos a Ángel Mateo García Zupo, de la escuela primaria Pedro Vázquez Rubiano, ubicada en Hermosillo Sonora quien se prepara arduamente para ocupar uno de los curules en el Congreso del Estado.

García Zupo, le apuesta a la disciplina para lograr sus objetivos, él es portero del equipo de fútbol que representa a su escuela, además pertenece a otro equipo del mismo deporte, pero independiente de su plantel, el cual lo ha llevado a torneos fuera de Hermosillo, como por ejemplo a Guaymas y otros municipios.

Ahora su meta es pasar los filtros del concurso del diputado infantil, y para ello, ya se encuentra trabajando en el entrenamiento para su participación en la primera etapa que se refiere al concurso nivel escuela, donde se ha destacado se sus 89 compañeros de sexto grado.

Es hijo de un padre trabajador y una madre ama de casa, quienes le bridan su apoyo para realizar las actividades que le gustan. "Yo puede entrar a este concurso gracias al apoyo de mis papás porque de inmediato me dieron permiso para registrarme, me dijeron está bien que participe, que están muy orgullosos y que están muy felices", expresó Ángel Mateo.

El candidato, cuenta que decidió participar porque ha visto que hay gente que anda en la calle que ha pasado por violencia, y a partir de esto, optó por redactar su discurso para platicar sobre el tema. "Quiero llegar al congreso, para aportar algo a la ley y porque me interesó el tema, la verdad me gustó", describió el participante.

Ángel Mateo, envió como mensaje principal a los niños que quieran participar "que no tengan vergüenza en hablar, es como si estuvieran hablando con cualquier persona, no tengan miedo, eso es lo principal. En mi caso es importante concentrarme algo, fijarme una meta y no distraerme".

Este programa que cumple 27 años en 2025, se realiza en colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Estatal Electoral (IEE), la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y el Congreso del Estado, y será el domingo 27 de abril del presente año a las 13:00 horas cuando se lleve a cabo la sesión con los 32 diputados infantiles.