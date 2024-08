Analfabetismo, reto del siglo

Aunque el registro de personas en condición de analfabetismo (que no saben leer ni escribir) ha disminuido considerablemente con el paso de las décadas, la realidad es que en el sur de Sonora aún hay zonas donde esta situación prevalece.

En el Estado, el nivel de personas analfabetas oscila entre el 1.99 por ciento, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con un promedio de 44 mil personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, y el mayor porcentaje lo ocupan los hombres, con un 51.7 por ciento.

REGISTRO

Para el sur de Sonora la estadística es muy variable. En el caso de Navojoa, la información del Inegi señala que por lo menos el 2.5 por ciento de los habitantes presentan condiciones de analfabetismo, lo que refleja que poco más de 3 mil navojoenses no saben leer ni escribir.

Otro Municipio donde abunda el analfabetismo es Álamos, pues poco más del 6 por ciento de la población presenta esta condición, estadística que se basa, principalmente, en la Etnia Guarijío, donde el acceso a la educación ha sido estadísticamente muy bajo.

PUEBLOS ORIGINARIOS

La realidad es que los mayores casos de analfabetismo se viven en los pueblos originarios, ya que el 10.7 por ciento de los habitantes de las comunidades indígenas presenta esta condición; una de las causas para esta situación es la necesidad de trabajar a edades tempranas, pues terminan por desplazar la educación.

"A mí me tocó trabajar desde muy chico. No tenía tiempo para aprender otras cosas; ya después, con los años, me enteré de las escuelas, pero no me enseñaron a leer ni a escribir. Hoy tengo 80 años", describió José Romero Enríquez, quien llegó a ser gobernador guarijío en la comunidad de San José.

El representante de la etnia consideró que la situación ha cambiado con el paso de los años; sin embargo, aún hay desafíos en la educación, ya que en el caso de la población indígena hay carencias en infraestructura educativa, con pocas escuelas.

PRIORIZAR EDUCACIÓN

Alicia García, docente de educación primaria, señaló que el hecho de no contar en la actualidad con la posibilidad de leer y escribir, representa problemas de comunicación y un detonante de menores oportunidades laborales, en tiempos donde hay una mayor competencia y preparación académica.

Reconoció que es necesario brindar las condiciones para que las nuevas generaciones no sean analfabetas, aportando a la continuidad del proceso educativo y evitando que en el núcleo familiar se priorice en los menores el trabajo por encima de la educación.

"Es muy importante que desde edades tempranas se aprenda lo que es un conocimiento básico como leer y escribir; evitamos que esa tasa de analfabetismo siga creciendo", recomendó.

BUSCAN OPORTUNIDAD

De acuerdo con autoridades del Instituto Sonorense de Educación para los Adultos (ISEA), la realidad es que muchas personas, por falta de oportunidades o por azares del destino, saltaron parte de su formación académica y hoy buscan una oportunidad para nivelarse.

Datos de la institución revelan un notorio interés por nivelar su educación, aprovechando los servicios de alfabetización en primaria, secundaria y preparatoria, considerando la importancia de recibir la educación para el crecimiento personal.

NECESIDAD

José Luis Germán Espinoza, dirigente del Movimiento por la Inclusión Indígena, expresó que en la comunidad Mayo la necesidad de un ingreso al núcleo familiar obliga a que niños y adolescentes salgan a laborar desde los 13 años y, en algunos casos, desde antes.

Esta situación, explicó, ha sido el detonante para que muchos dejen de ir a la escuela, un problema que se requiere revertir.

Sumado a ello, se ha considerado que la deserción escolar ha ido incrementándose a causa de esta situación, ya que cada vez es más complejo que estudiantes culminen su preparación profesional.

LA MAYOR PARTE TERMINA ESTUDIOS

En el caso de primaria, en el ciclo escolar 2022-2023 Sonora pasó del 97.6 al 98 por ciento de alumnos que culminaron sus estudios, en tanto que secundaria incrementó de 91.1 a 94.5 por ciento; respecto a preparatoria, se revirtió la tendencia negativa del ciclo 2020-2021, de 65.3 a 66.3 por ciento.

Esa tendencia arrojó que hubo una disminución en la deserción estudiantil, aunque todavía vigente.

-En Sonora hay más de 44 mil que no saben leer ni escribir

-Para Navojoa, la cifra supera los 3 mil analfabetas

-10.7% de los habitantes de los pueblos originarios son analfabetas