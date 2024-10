Ammje: Toma protesta nueva presidenta en Sonora

Este jueves 17 de octubre se tomó protesta al nuevo Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa en Sonora, para el periodo 2024-2026 (Ammje), encabezado por Alba Eréndira Guadalupe Soots López.

"Hoy, estoy aquí rindiendo protesta como presidenta de Ammje Sonora llena de emoción por lo que está por venir. Somos mujeres fuertes, lo vivo todos los días, desde la sierra hasta los litorales nos movemos con determinación, enfrentamos el calor del desierto y nos refrescamos a la brisa del mar, somos madres, emprendedoras y soñadoras", expresó Soots López.

PROYECTOS

Alba Eréndira Guadalupe Soots López destacó que se promoverá la afiliación de más empresarias a Ammje, para que tengan un sitio en el que sus ideas y proyectos sean bienvenidos, impulsados y apoyados.

"Ammje Sonora será ese espacio donde nuestras fortalezas se unan, aquí cada una de nosotras encontrará el respaldo que necesita, no solo para soñar en grande, sino para hacer esos sueños realidad, porque cuando una mujer sonorense se propone algo, nada la detiene y cuando nos apoyamos entre nosotras no hay límite para lo que podemos lograr", detalló.

COMPROMISOS

Como presidenta de Ammje Sonora, Alba Eréndira Guadalupe Soots López destacó su compromiso en fortalecer las redes de apoyo en las empresas lideradas por mujeres, al crear espacios necesarios para que las empresarias se sientan escuchadas, valoradas y respaldadas.

"Como mujer empresaria y jefa de familia, entendí que reconocer el éxito de otros, no solo es necesario sino fundamental para crecer, por eso en mi empresa Soots Reconocimientos, me he dedicado a celebrar los logros de los demás como propios, haciendo visible aquello que a veces pasa desapercibido: El esfuerzo, la dedicación y el mérito", destacó.