AMLO a la mafia: "No tengo precio"

Al inaugurar el cuartel de la Guardia Nacional en Caborca, Sonora , el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó un mensaje al crimen organizado al afirmar que no tiene precio.

Dijo que a él no le interesa acumular riqueza o títulos para alcanzar la felicidad.

"Lo tienen difícil los de la mafia porque ¿cómo le van a hacer? Si no tenemos precio. Lo que estimamos más importante en nuestra vida es la honestidad y esta doctrina, esta filosofía es la que queremos que se vaya extendiendo, una nueva corriente de pensamiento", sentenció el titular del Ejecutivo, desde Caborca.

El presidente dijo que para él la felicidad no se basa en la acumulación de riqueza.

"No nos importa el dinero, no tenemos precio (...) Yo tengo como filosofía el ser feliz no por los bienes materiales que acumule, por títulos o por fama. Yo creo que la felicidad es estar bien con uno mismo", recalcó López Obrador.

Destacó que aspira a que la Guardia Nacional se impregne de esa filosofía que tienen el Ejército y La Marina.

El presidente dijo que la Guardia Nacional tiene una aprobación del 75 por ciento entre la población, y sólo es superada por el Ejército Mexicano y La Marina, que alcanzan niveles del 85 por ciento de aprobación.

PROGRAMAS SOCIALES

También encabezó una evaluación de programas sociales que se entregan en Sonora en la que adelantó apoyos y revalorización del pueblo Seri.

De acuerdo con el secretario del Bienestar, Javier May, a nivel nacional se han entregado 75 mil millones de pesos en programas sociales, pensiones, becas y apoyos económicos en el periodo de enero a junio.

Desde Puerto Peñasco, el presidente reiteró que se extenderá el programa de entrega de recursos a escuelas a todos los planteles públicos del país como parte del programa "La escuela es nuestra".

Agregó que, al concluir con su Gobierno, todas las escuelas que formen parte de este programa deberán estar en las mismas condiciones presupuestales.

López Obrador también destacó la entrega de apoyos a adultos mayores, la cual irá aumentando para lograr que en enero de 2024 los beneficiarios reciban el doble de lo que se les otorga actualmente.

Además, agradeció una vez más la coordinación que se tuvo con la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y prometió volver a la Entidad antes de que concluya su administración, en septiembre próximo.