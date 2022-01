Alto riesgo de contagiarse y el festival debió ser cancelado

Dirigente social señala que aunque las autoridades implementaron modalidades para el evento, la gente irá

Por: Raúl Armenta Rincón

Ante los altos riesgos de contagios de coronavirus, el Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) 2022, que inicia este viernes, debió ser cancelado consideró José Manuel Escobedo Prieto, dirigente social en Álamos.

Reconoció que las autoridades gubernamentales implementaron varias modalidades o conceptos para poder realizar el evento, pero "de cualquier manera asistirá mucha gente, no como otros años, pero habrá aglomeraciones peligrosas".

Ante ello, "pues que Dios nos cuide", dijo.

"No hay que salir, que sean los puros forasteros los que vengan, qué nos cuesta arrinconarnos una semana en casita", expuso.

Criticó la posición municipal, ya que en varias ocasiones prácticamente se cerró la ciudad, con filtros de revisión y otras restricciones, pero ahora, cuando la pandemia está en su punto más crítico, no se aplicó esa misma postura.

El dirigente social aseguró que ha recibido muchas quejas y manifestaciones de inconformidad ciudadana por la realización del FAOT.

"Pero ya no hay nada qué hacer, no hubo poder humano que convenciera a las autoridades que no era conveniente llevar a cabo el evento", manifestó.