Alista plan contra violencia

Además, propone se realice una evaluación permanente y pública de los indicadores de eficiencia y eficacia de las dependencias.

En cuanto al tema de infraestructura, comentó se debe de dotar de servicios básicos a los municipios, pues considera que no se puede avanzar en las grandes obras cuando el 2.7% de la población de Sonora no cuenta con educación básica completa y el 13.59% tiene carencias de salud, o el 6.57% no tiene drenaje y no se cuenta con suficientes escuelas dignas e incluyentes, entre otras carencias de servicios básicos elementales.

EDUCACIÓN

Para la educación, comentó que propone que haya nuevas masculinidades desde la primaria y educación sexual, educación del idioma inglés desde la educación primaria, apoyar las vocaciones científicas y tecnológicas, igualar la calidad educativa para alumnos de zonas rurales como urbanas, un programa integral para el desarrollo de la juventud.

Prometió que para lo referente a la salud, construirán una red estatal de clínicas de salud, fortaleciendo lo que ya se tiene, ampliando y reestructurando el modelo de operación.

Para los adultos mayores habrá consultas a domicilio y estancias financiadas por el Estado, dijo, a través de estudios socioeconómicos y que el Isssteson preste servicio de calidad y calidez.

Para el desarrollo social de Sonora, mencionó, se debe atender a personas con discapacidad, facilitar el proceso de denuncia a padres que no aportan pensión alimentaria, enviar a buró de crédito a los padres deudores de pensión alimenticia y que sean sus centros de trabajo quienes retengan la pensión y la envíen a las madres.