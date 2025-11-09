Alfonso Durazo reafirma compromiso con la verdad y la justicia tras tragedia en Waldo´s Hermosillo

A ocho días de la tragedia ocurrida en una tienda Waldo´s de Hermosillo, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, compartió un mensaje de profundo pesar y determinación. En su comunicado, el mandatario reconoció el dolor colectivo que ha generado el incidente, señalando que "el duelo ha sido de todos" y reiterando su compromiso con la transparencia y la justicia.

Durazo aseguró que la investigación sobre los hechos avanza sin pausas y enfatizó que no habrá impunidad. "Lo dije desde el primer momento y hoy lo reitero con total convicción, no habrá impunidad", expresó el gobernador, haciendo un llamado a la confianza en las instituciones que actualmente trabajan en el caso.

COLABORACIÓN DE EXPERTOS PARA GARANTIZAR TRANSPARENCIA

Con el objetivo de asegurar un proceso técnico y veraz, el gobernador informó que solicitó la colaboración de especialistas de alto nivel. Entre ellos, mencionó al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como a los directores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y al Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil A.C.

Estos equipos multidisciplinarios, explicó Durazo, participarán en los peritajes para garantizar "verdad, rigor técnico y absoluta transparencia" en la investigación, que busca esclarecer las responsabilidades penales y administrativas correspondientes.

RECONOCIMIENTO AL PUEBLO SONORENSE

En su mensaje, Alfonso Durazo también destacó la unidad y empatía mostrada por los ciudadanos de Sonora ante la tragedia. Agradeció las muestras de solidaridad que la población ha manifestado durante los últimos días y reconoció la fuerza colectiva del pueblo sonorense.

"Quiero reconocer con profunda humildad la solidaridad del pueblo sonorense, que en medio del dolor se ha unido en una sola voz para exigir justicia por quienes hemos perdido. Los escuchamos, y los seguiremos escuchando siempre", concluyó.

El mensaje del gobernador refleja el compromiso de su administración por esclarecer los hechos y acompañar a las familias afectadas, en una tragedia que ha conmocionado profundamente a la sociedad sonorense.