Clima en Sonora hoy 9 de noviembre: se aproxima nuevo frente frío y bajan las temperaturas en la sierra

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora informó que durante la noche de este sábado y las primeras horas del domingo se espera el ingreso del frente frío número 13 sobre el norte del país, lo que provocará un descenso notable en las temperaturas, principalmente en la zona serrana del estado.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las mañanas serán frías, con valores que irán de los 0°C a los 9°C en municipios de la región montañosa, mientras que durante la tarde se mantendrá un ambiente cálido a caluroso, con temperaturas que podrían alcanzar entre 35°C y 40°C en las zonas del centro y sur de Sonora.

Las autoridades también mantienen en observación dos nuevos frentes fríos que podrían ingresar a territorio sonorense los días 15 y 19 de noviembre. Estos sistemas podrían generar un descenso más marcado en las temperaturas, presencia de lluvias ligeras y rachas de viento en distintas regiones del estado.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

Hermosillo: La capital del estado registró una mínima de 16°C con 45 por ciento de humedad. Se espera una máxima de 34°C, vientos de hasta 50 km/h y cielo despejado, sin probabilidad de lluvia.

Ciudad Obregón: Inició el día con 14°C y 70 por ciento de humedad. La temperatura máxima alcanzará los 35°C, con vientos de 10 km/h y rachas de 50 km/h. El cielo se mantendrá despejado durante toda la jornada.

Nogales: Amaneció con una mínima de 7°C y una máxima prevista de 26°C. Se esperan vientos de hasta 40 km/h y un ambiente seco, sin lluvias.

San Luis Río Colorado: Reportó una mínima de 14°C y se espera una máxima de 32°C, con rachas de viento cercanas a los 40 km/h y cielo despejado.

Navojoa: Inició el día con 15°C y 65 por ciento de humedad. Las temperaturas podrían alcanzar los 36°C, con vientos de hasta 40 km/h y sin probabilidades de lluvia.

Agua Prieta: La ciudad registró una mínima de 7°C y una humedad relativa del 55 por ciento. Se espera una máxima de 28°C. Los cielos permanecerán despejados y no hay pronóstico de precipitaciones.

Guaymas: Presentó una mínima de 16°C y una humedad del 55 por ciento. Se espera una máxima de 30°C, con vientos de hasta 50 km/h y cielo sin nubosidad.

Recomendaciones de Protección Civil

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada sobre las actualizaciones del clima y a tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura, especialmente en zonas altas. También se recomienda abrigar adecuadamente a niños y adultos mayores, y evitar la exposición prolongada a las bajas temperaturas durante la madrugada y las primeras horas del día.