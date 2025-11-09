Caos en Desert Con 2025: fans denuncian mala organización y sobreventa en el evento de Missasinfonia

La edición más reciente de la Desert Con, realizada este sábado 8 de noviembre, terminó envuelta en una ola de quejas por parte de los asistentes. A pesar de ser una de las convenciones de anime más reconocidas del norte del país, el evento volvió a estar en el ojo del huracán por problemas logísticos, sobreventa de boletos y desorganización durante el encuentro con el creador de contenido Missasinfonia.

Desde temprano, decenas de asistentes comenzaron a reportar en redes sociales y chats de fans la falta de control en las filas para ingresar al evento y al meet & greet de Missa. Algunos aseguraron haber llegado desde las tres de la tarde y no haber entrado sino hasta pasadas las cuatro, bajo el intenso sol y sin información clara del personal.

"Ya eran más de las tres y media y ni los boletos plata dejaban pasar aún", comentó una fan. Otro usuario agregó: "Nos decían que si nos sentábamos en la fila nos iban a sacar y no nos iban a dejar volver a entrar".

"SE LLEVARON A MISSA": LA MOLESTIA CRECE ENTRE LOS ASISTENTES

La confusión aumentó cuando varios fans informaron que Missa fue retirado del evento sin que todos los asistentes con pase pudieran verlo. En grupos de chat se leía: "Oigan, se llevaron a Missa. Nos dejaron sin verlo", seguido de mensajes de incredulidad y frustración.

Otros denunciaron que, en lugar de permitirles acceder a su foto o autógrafo pagado, se les entregó una imagen firmada como compensación. "Me acaban de decir que no van a hacer reembolso, que en cambio nos dieron una imagen firmada por Missa. Así nomás", escribió una asistente indignada.

QUEJAS POR MALTRATO DEL STAFF Y FALTA DE REEMBOLSO

Además de la sobreventa y las filas interminables, varios asistentes denunciaron un trato grosero por parte del personal del evento.

"El staff estaba jalándonos y diciéndonos groserías, nos apuraban como si fuera culpa nuestra que hubiera tanta gente", relató una joven que pagó por su foto y autógrafo, pero terminó sin ninguno. "Quiero mi autógrafo o parte de mi dinero, porque no nos dieron nada de lo que pagamos", reclamó.

Algunos fans afirmaron haber intentado hablar directamente con parte del equipo organizador, conocido como "Tío Cactus". Según testimonios, al pedir explicaciones sobre el meet & greet, la respuesta fue que Missa ya no seguiría atendiendo por cuestiones de horario y cupo. Sin embargo, varios asistentes aseguran que hubo una sobreventa de boletos, y que las condiciones no se aclararon desde el inicio.

"Le pregunté directamente por el reembolso y solo me sacó la vuelta, diciéndome que había horarios y que ya se había terminado el cupo. Luego me ofreció una foto firmada, pero eso no vale lo que pagamos", compartió una afectada.

REPETICIÓN DE ERRORES PASADOS

Esta no es la primera vez que la Desert Con enfrenta críticas por su mala organización. En ediciones anteriores, como la de Monterrey, también se reportaron fallas en la logística, largas filas y desinformación. Lo sucedido este sábado parece repetir un patrón que ha generado creciente molestia entre los fanáticos del anime y creadores invitados.

Tras la experiencia, los asistentes piden que se les reembolse el dinero por los servicios que no recibieron y que la organización asuma su responsabilidad. En redes sociales, el descontento continúa creciendo con publicaciones, fotos y videos que muestran el caos en el evento.

"Es una falta de respeto. Pagamos por algo que no recibimos", expresó una fan, mientras otros lamentaron haber perdido horas bajo el sol sin siquiera poder ver a Missa.