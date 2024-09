Alejandra López Noriega deja el PAN y anuncia voto a favor de Reforma Judicial en Sonora

La diputada Alejandra López Noriega anunció su renuncia a la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en Sonora y votó a favor de la Reforma Judicial que se discute en el Congreso del Estado.

"Sé que se dirán muchas cosas e incluso se hablará de traición y empezarán los linchamientos, pero la verdadera traición es la que han hecho muchos, incluidas las cúpulas de mi partido, al defender privilegios y acceder a espacios de poder para su propio beneficio y no para el de los ciudadanos" dijo desde la tribuna de la Cámara Local de Diputados.

La legisladora reclamó que, si los dirigentes de los partidos hubieran hecho bien su trabajo, no serían tan pocos los diputados de oposición en el Congreso. "Ahora quieren arregla todo expulsando a quienes votan de manera libres".

López Noriega mencionó que por convicción al país y al servicio público "hoy voto a favor de la reforma de justicia porque creo en el cambio y creo en la transformación profunda de nuestra política".

RENUNCIA ANTES DE SER EXPULSADA

La ahora, ex panista, prefirió renunciar a ser expulsada del partido, ya que como lo ha advertido Marko Cortez, dirigente nacional del PAN, el partido separará de sus grupos parlamentarios a todos los legisladores que voten a favor de la Reforma Judicial.

"No se vale jugar con el futuro de México, con la libertad, con la democracia, no se vale engañar, no se vale mentir", dijo el líder de Acción Nacional en una entrevista con Azucena Uresti.