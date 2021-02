Alcaldesa debe renunciar: Guillermo Ruiz

"Nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador dio esta indicación el año anterior, por lo cual, fue uno de los motivos por los cuales me separé del cargo para poder participar en el proceso electoral del 6 de junio", declaró.

Noticia Relacionada Chayito quiere otra vez la Presidencia

Comentó que la presidenta municipal tiene derechos legítimos para buscar una reelección, pero debe separarse del cargo para no utilizar los recursos públicos en proselitismo.

"Por lo mismo, yo pido a todos los aspirantes y pretensos a un puesto de elección popular, que se separen del cargo para estar en las mismas condiciones todos", indicó.

El precandidato a la alcaldía de Navojoa por Morena, mencionó que en estos momentos no existe piso parejo, pues algunos están utilizando recursos públicos para promocionarse en los medios... "y eso ya es una desventaja para todos los demás".

Explicó que el partido tiene hasta el 4 de abril como fecha límite para anunciar quién será el candidato a la presidencia municipal.

Dijo que será a través de una encuesta como se decida la candidatura.

De no ser el elegido, aseguró que apoyará cualquier otro proyecto, siempre y cuando se garantice un piso parejo y que la encuesta muestre que se tomó la decisión correcta.

"Si hay un piso parejo y si la encuesta demuestra que realmente se tomó la decisión correcta, yo me sumo a quien le den el voto los ciudadanos, siempre y cuando haya piso parejo, el cual no se está viendo, pues hay algunos funcionarios que no han renunciado a sus puestos", apuntó.

Guillermo Ruiz admitió que ha recibido ofertas e invitaciones de otros partidos para encabezar el proyecto a la presidencia municipal.

"Yo soy militante de Morena y, quien me debe de dar la candidatura, es mi partido, en base a la percepción de los ciudadanos. Me han dicho que habrá piso parejo y, por lo tanto, estoy dispuesto a participar", aseveró.