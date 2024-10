Regresa la lluvia a Álamos

Las lluvias regresaron a Álamos tras semanas de sequía, fue durante la tarde de este martes cuando los ríos y arroyos del pueblo mágico volvieron a fluir a causa de la lluvia, dejando como resultado un acumulado considerable que viene a contrarrestar el panorama de sequía.

Fue alrededor de las 03:00 de la tarde cuando se presentaron las primeras precipitaciones del mes de octubre, donde el reporte presentado señaló el registro de algunos árboles caídos y calles repletas de agua, sin reportes de inundaciones en los hogares.

Zonas como el arroyo de la Aduana y el Centro Histórico de Álamos fueron parte de los sectores donde se observó el mayor acumulado, precipitaciones que resultan benéficas para el municipio.

Según Protección Civil Municipal, son lluvias de temporada, las cuales se habían registrado desde este lunes de manera sectorizada y en menor registro.

Aunque fue considerada una lluvia importante, se informó que las mayores afectaciones fueron por arboles caidos, en zonas como el malecón, áreas cercanas al Palacio Municipal, la Alameda, así como en la salida de Álamos a Navojoa.

Posterior a la lluvia, inició el recorrido de supervisión y revisión del cableado eléctrico a fin de que no representara riesgo para la población, no obstante, se confirmó que no se presentaron pérdidas que lamentar.

Hasta la tarde de este martes no se tenía el acumulado de lluvias total por las lluvias.