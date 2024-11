Al grito de "No es No", piden fin a la violencia a la mujer en Navojoa

Para refrendar la importancia de la no violencia contra la mujer, instituciones educativas, dependencias municipales y la sociedad civil, marcharon por las calles de Navojoa con globos y prendas color naranja para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, evento organizado por el Ayuntamiento a través de la Dirección de Atención a la Mujer.

Con un contingente de más de 150 integrantes, se marchó desde la Plaza Cinco de Mayo hacia la Plaza Santa Fe, bajo el mensaje de "No es No", en relación con la importancia de que no se ejerza ningún tipo de violencia en el núcleo social.

Gloria Gallegos, responsable de la Dirección de Atención a la Mujer, mencionó que la intención era que se visibilizara y que toda la población entendiera que "No es No", que ya basta, que urge poner un freno a la violencia que sufren muchas mujeres.

"Hemos hecho un sinfín de actividades, yo espero que la promoción que hemos hecho para poner fin a la violencia, no sea solo el 25 de noviembre, sino que sea diario", resaltó.

Alma Delia Morales, tallerista de Atención a la Mujer, señaló que es prioritario seguir con la lucha, continuar los pasos de esas mujeres que lucharon por la libertad de todas, pero sobre todo que se siga difundiendo el mensaje que levanten la voz, que denuncien y que no tengan miedo, antes de llegar a un feminicidio.

"Al día tristemente se nos han llegado a presentar hasta 20 casos, con hasta ocho de ellos de gravedad, con mujeres que han llegado al hospital", declaró.

Por su parte, el alcalde de Navojoa, Jorge Elías Retes, resaltó que cualquier violencia contra la mujer es reprobable, por eso se está trabajando en programas de apoyo y que ese trago amargo por hecho de violencia solo quede en un recuerdo olvidado.

Instituciones educativas como Itson, Cbtis 64, Universidad Novo Hispana, entre otras más, se sumaron a la marcha.