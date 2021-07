Agradece familia apoyo de la sociedad

Fueron donaciones de medicamento y algunos depósitos bancarios los que han sacado adelante a Lupita con su tratamiento, acto que agradeció infinitamente su mamá, María Mendoza, quien día y noche ve por su hija y por su bienestar.

"Le doy las gracias a las personas que nos han ayudado, yo sé que la situación ahorita está muy difícil por lo de la pandemia, pero gracias por tomarse el tiempo para ayudarnos porque con eso pudimos comprar unos medicamentos y una señora de Navojoa me mandó otros.

"Lupita gracias a Dios está mucho mejor, tiene mejor semblante, ya se puede parar, ya no se dobla del dolor y verla sonreír y no llorar nos pone muy felices; yo quiero que mi hija siga así, que no sufra y ojalá le puedan curar sus dolores", manifestó.