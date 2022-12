Afiliarán al IMSS a los burócratas

A petición de los trabajadores del Ayuntamiento, la administración municipal de Álamos, vía Cabildo, realizó un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social para brindar la oportunidad de un nuevo servicio médico a la plantilla laboral, pero fue el pasado martes cuando el Congreso del Estado autorizó que a través de las participaciones federales se hiciera el descuento correspondiente e iniciar el convenio. La Comisión de Hacienda presentó el dictamen en el que estableció la autorización al Ejecutivo del Estado para que se constituya como aval solidario en el convenio, para que con ello los trabajadores de dicho Municipio, puedan recibir el servicio y las prestaciones que otorga la institución. Víctor Balderrama, alcalde de Álamos, detalló que fue a solicitud de los trabajadores del Ayuntamiento que se buscó integrarlos a dicho servicio médico, conociendo de antemano las carencias que se tienen en Isssteson y brindando otra opción en atención médica. Explicóque, con ello, Álamos se convierte en el primer Municipio que otorga un servicio médico distinto al que se asigna por el Gobierno del Estado, acción pensada en beneficiar directamente a los trabajadores. "Con esto al igual que en Isssteson, donde directo de la participación se cobra, pasará lo mismo con el IMSS, logramos con ello la incorporación de trabajadores a quien así lo decida conveniente", reveló. "El impacto es bueno, sobre todo en aquellos que no los aceptaba el Isssteson por no ser trabajadores de base y que con ello tendrán la oportunidad de tener seguridad social", añadió. De momento no se puede determinar cuántos trabajadores se verán beneficiados al incorporarse al IMSS al ser de carácter opcional, sin embargo, detalló que su impacto será muy benéfico al poderse afiliar colaboradores que ya contaban con semanas cotizadas en el IMSS, pensando en su jubilación