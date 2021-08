Adultos mayores batallan para cobrar su pensión de Bienestar

"Me traen dando vueltas, en Bienestar me dicen que tengo que ir al banco Azteca, que ya está el dinero depositado y cuando llego allá me dicen que no me pueden dar la tarjeta porque mis huellas digitales no pasan y que en la Secretaría me tienen que ayudar, sin embargo, los siervos de la nación me dicen que es problema del banco y nadie me resuelve nada y nomás doy vueltas y no puedo porque me duelen mis rodillas" aseguró Loreto.

Por su parte Alejandrina comentó que ella perdió su tarjeta y al momento de solicitarla de nuevo, le indicaron que no podían registrarla debido a que el CURP se confunde con otro de una persona que vive en Campeche.

"Son varias las veces que he ido a solicitar que me inscriban de nuevo al programa, sin embargo, por una u otra cosa no lo hacen y aunque llevó todos los papeles que me solicitan, siempre me salen con que me hace falta algo o que el CURP es de otra persona, por lo que pido al presidente de la república que me ayude para que me entreguen el apoyo".

En esta misma situación se encuentran cientos de personas que llegan diariamente a las oficinas de Bienestar para pedir ser inscritos en el programa de pensiones adultos mayores, los cuales desde antes de las 7 de la mañana ya hacen fila fuera de las instalaciones de la secretaría.