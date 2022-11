Adopción tema bastante complejo: Julio Lugo

“Aquí se tiene que llevar una serie de estudios en el cual pone a los interesados que deben de ser gente de buenas costumbres, que tienen buenas condiciones físicas y mentales, básicamente son los aspectos que analiza el DIF”, comentó.

Destacó que, para hacer un trámite de esta magnitud, los niños deben de estar libres de la patria potestad; “este es el vínculo que lo une con sus padres biológicos, los acogen en un albergue a estos chiquillos y muchos de ellos no tienen este juicio, y como tal juicio se gana o se pierde, no crean que por estar en un lugar como este ya son libres; se tiene que hacer el juicio, ya que la Subprocuraduría de la Defensa del Niño y Adolescente va a presentar un caso ganado a favor; muchos piensan en este caso los interesados pueden imaginarse que por tenerlo a manos del Gobierno ya tienen el derecho de quitárselo aquellas personas y, la verdad, no es así”, explicó.

A lo largo de la historia ha habido muchos errores cuando los niños son entregados a sus nuevos tutores y no se les ha desvinculado totalmente de ellos.

“Al final del día no se pudieron desvincular de su ato jurídico que es la patria potestad”, manifestó.

Reveló que los menores más solicitados para llevar este trámite son los niños casi recién nacidos; “las personas interesadas prefieren niños recién nacidos, pero eso es muy difícil, ya que sólo llevar un trámite de este requiere más de un año y medio, o más de tres años, pero aquí el dato es que entre más pasen en los albergues, menos posibilidades tienen de ser adoptados”, comentó el especialista.

Por último dijo que si se obtienen resultados idóneos de las evaluaciones realizadas se solicita la expedición del Certificado de Idoneidad, documento que se entrega al solicitante.

En caso de no ser considerados idóneos de acuerdo al proceso de evaluación, dichas recomendaciones se les informa a los solicitantes para que puedan solventarlas y posteriormente realizar nuevamente el proceso de evaluación.