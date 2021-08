Acuerdo por casetas parece esfumarse

El marte a las 10:30 de la mañana acudieron elementos de la Guardia Nacional, así como personal de la Secretaría de Gobernación en el Estado de Sonora (Segob) para llevar a cabo el desalojo ordenado, pero los ánimos se elevaron, los manifestantes no se quitaron y recalcaron que no se quitarán mientras no haya acuerdos firmados en papel.

Antonio, vocero de los integrantes que no quieren entregar la caseta, dijo que los acuerdos a los que llegó el Movimiento al Libre Tránsito se hicieron sin tomarlos en cuenta.

"No coincidimos porque al entregar la caseta no nos dan garantía de nada, se ha hecho todo verbal; se hablaba de implementar el Programa de ´Residentes´ y eso ya existe, que van a remover la caseta, para qué, van a gastar más recursos, mejor que le bajen el costo a la caseta a 25 pesos por lo menos y si no que no pague nadie.

"Desde un principio se ha luchado para que no se cobren las carreteras de Sonora, no tenemos confianza ya, el Gobierno promete y promete y no cumple", recalcó.

Anahí, líder del movimiento en la caseta de Hermosillo, comentó que una parte del grupo no confía en los acuerdos, pero otra parte que es a la que ella pertenece sí están de acuerdo y ya entregaron las casetas de cobro que estaban tomadas.

"Se acercaron a decirnos que ya había unas propuestas, que el Programa de ´Residentes´ se extendía, que se iba a eliminar la caseta de Hermosillo, por tanto y por buena voluntad decidimos hacer entrega de la misma, nosotros estamos dispuestos a que se resuelva la situación de la mejor manera, con diálogo, con buena voluntad de ambas partes", recalcó.

Cervando Flores Castelo, representante de la Segob, dijo que se les pidió de manera pacífica realizar el desalojo, no quisieron, pero no utilizarán la fuerza pública, esperarán a llegar a acuerdos con el diálogo.

"No vamos a caer en la provocación de gente que está lucrando aquí en lo personal, entonces en esa medida les decimos que el proceso sigue, la caseta de Hermosillo se reubicará, entonces no hay motivo para seguir así, vamos a actuar de la misma manera que en la caseta de Magdalena, que ya se liberó", señaló.

Se espera que el viernes se continúe con la liberación voluntaria de las casetas del sur del Estado.