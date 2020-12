Acosadores deben retirarse de Gobierno

Indicó que se le planteó a Guadalupe Taddei, directora del Instituto Estatal Electoral (IEESonora), donde se le planteó la solicitud de no dar paso a candidatos que hayan incurrido en violencia de género o sexual.

"La propuesta consiste en un mecanismo de prevención, atención y sanción a la violencia institucional y política ejercida contra las mujeres por razones de género en las instituciones de las diferentes órdenes y niveles de Gobierno.

"Si bien, el movimiento feminista ha pugnado porque haya más mujeres en el poder y en la toma de decisiones, esto requiere necesariamente que los agresores estén fuera de estas alturas y esferas de actuación", manifestó.

Los objetivos de la Ley 3de3 contra la violencia de género, que impulsan los grupos feministas, van desde no ser deudor de pensión alimenticia, no ser acosador sexual y no ser agresor por razones de género, siendo esto los requisitos para que hombres puedan acceder a puestos políticos o de Gobierno.