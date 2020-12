Abuelita pide de regalo una pepsi

Se trata de María de la Luz Borbón Cos, de 68 años de edad, originaria de Navojoa y no tiene familiares.

Marianela Bertolini, presidenta del patronato, aseguró que la ancianita tiene más de 20 años viviendo en el asilo.

"Ella anhela tomarse una pepsi en esta Navidad, pues le encanta esta bebida; en el Asilo hay dieta en los alimentos y en las bebidas, por lo cual no está permitido el consumo, pero esta Navidad habrá una excepción", mencionó.

Comentó que una nutrióloga está a cargo de la alimentación de 11 ancianitos del que residen en el lugar.

"Toda la semana, por lo regular, toman aguas frescas, consumen frutas y verduras, al igual que alimentos saludables, ya que los refrescos no están permitidos, pero por ser una fecha especial, en el caso de María podrá disfrutar de esta bebida de cola", señaló.

Mencionó que este 24 de diciembre por la pandemia no se llevó a cabo la tradicional posada que se realiza en el Asilo de Ancianos.

Detalló que desde el 17 de marzo que se cerraron las puertas del albergue a todo tipo de actividades, eventos y servicios, no se ha presentado ningún caso positivo de Covid-19 entre los ancianitos y el personal.

"Los ancianitos no se han enfermado, los estamos cuidando y protegiendo para que no se contagien de esta terrible enfermedad. Da tristeza no realizar este tipo de actividades, pero la salud es lo más importante", finalizó.

Marianela Bertolini aseguró que están abiertos a recibir ayuda en especie y en efectivo para el sostenimiento del Asilo de Ancianos.