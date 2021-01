Abren convocatoria para tramitar precartilla militar

"Este año contaremos con 2 mil 579 matrículas para tramitar a toda la clase 2003 y remisos; en 2020 tramitamos 2 mil 200 jóvenes en la clase 2002 y remisos, en 2019 tramitaron 1998 jóvenes de la clase 2001 y remisos, en 2018 tramitaron mil 693 jóvenes de la clase 2000 y remisos y como se puede ver hemos tenido un incremento en el trámite de la precartilla", detalló.

Noticia Relacionada Se ampararán contra uso de cubrebocas

Entre los requisitos solicitados está el de llevar el acta de nacimiento reciente en original, cuatro fotografías tamaño credencial (35 x 45 milímetros) en papel mate, ya sea en blanco y negó o a color, no deben de ser instantánea y sin retoques, con orejas y frente libre de cabello, peinado formar, sin barba, sin lentes y sin aretes.

"Se les piden que anexen también un comprobante de domicilio no mayor a tres meses en original, CURP impresa, certificado del último grado de estudio y la carta de no inscripción, que son para no nacidos en Hermosillo, la cual la podrán solicitar en la Junta Municipal de Reclutamiento del municipio donde nacieron", señaló.

Este trámite tiene vigencia hasta el 15 de octubre de 2021, donde se estará atendiendo en las oficinas de la junta, en Nicolás Bravo número 48, colonia Centenario, en un horario de 08:30 a 14:30 horas.