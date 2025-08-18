6 nuevos hospitales de primer nivel en Sonora ¿En qué municipios se encuentran?

El gobernador Alfonso Durazo Montaño, en conjunto con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destinó más de 40 mil millones de pesos para garantizar un sistema de salud moderno y de primer nivel en Sonora.

En esta nota, te diremos en que municipios se encuentran los hospitales y todos los detalles que debes saber. La construcción de estos nosocomios, uno de ellos en funcionamiento, se encuentra bajo cobertura del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e IMSS-Bienestar.

¿DÓNDE SE ENCUENTRAN LOS SEIS NUEVOS HOSPITALES DE SONORA?

Los hospitales tienen lugar en los municipios de Etchojoa, Navojoa, Vícam, Guaymas, Hermosillo y San Luis Río Colorado.

San Luis Río Colorado

El Hospital General de Zona necesitó una inversión superior a los 2 mil 171 millones de pesos y sustituirá al Hospital General de Subzona Número 12. Suma 24 especialidades y beneficiará a 128 mil derechohabientes. Además, contará con 120 camas, servicio de urgencias y 14.5 consultorios de especialidades.

Hermosillo

Se puso en marcha el rescate del antiguo nosocomio para convertirlo en Hospital General de Zona Número 15 del IMSS 'Ernesto Ramos Bours', que operará como Hospital Universitario. Entrará en operaciones en septiembre de 2025 y requirió una inversión de 500 millones de pesos. Contará con 90 camas, de las cuales 29 serán para medicina interna, 17 para ginecología y 10 para pediatría.

Guaymas

Se construirá un hospital del IMSS que beneficiará a más de 162 mil derechohabientes. Sustituirá al actual centro de salud con más de 66 años de antigüedad. Contará con 120 camas, servicios de Medicina Familiar, Nutrición, Imagenología, Rayos X, Ultrasonido, Urgencias y atención ambulatoria.

Vícam

El Hospital Rural IMSS-Bienestar de Vícam Switch ofrecerá servicios de salud gratuitos y de calidad a las comunidades de la etnia Yaqui. Demandó una inversión de 502 millones de pesos y cuenta con 30 camas censables, 16 consultorios, dos quirófanos, un albergue, laboratorio, farmacia y 56 médicos.

Navojoa

El Hospital General de Zona del IMSS demandó una inversión de 2 mil millones de pesos en obra civil y equipamiento de vanguardia. Beneficiará a más de 96 mil habitantes de Álamos, Huatabampo, Etchojoa, Villa Juárez y Navojoa. Se pondrá en funcionamiento en septiembre próximo e incluirá 90 camas, 14 consultorios, tres quirófanos y equipo especializado para mejorar la atención médica.

Etchojoa

La construcción del Hospital de la Universidad Tecnológica de Etchojoa (UTE), contará con una inversión inicial de 19 millones de pesos. Atenderá a población de Etchojoa y de municipios vecinos. Además, funcionará como centro de prácticas para estudiantes y tendrá instalaciones modernas y totalmente equipadas.